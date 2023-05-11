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‘Kıbrıs’ın güzellikleri’ isimli sergiye yoğun ilgi

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Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşan ‘Kıbrıs’ın güzellikleri’ isimli sergi 13 Mayıs’a kadar sergilenecek.
‘Kıbrıs’ın güzellikleri’ isimli sergiye yoğun ilgi

Sanatçı Gülseven Atay Coles ve Christine E. Venediger’in birlikte hazırladıkları ‘Kıbrıs’ın güzellikleri’ isimli sergi büyük beğeni topluyor. Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde sergilenen ve Kıbrıs’ın tarihi mekanları ile doğa ve çiçek temalı yağlı boya ile sulu boya çalışmalarının yer aldığı eserler, bölgede yaşayan çok sayıda yerleşik yabancı ve yerli sanatseverin ilgisini topluyor.

Açılışını 10 Mayıs Çarşamba günü Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un gerçekleştirdiği ve Perşembe Sanatçıları oluşumunun önemli isimi gazeteci - yazar ve sanatçı Heidi Trautmann’ın açılış konuşmasını yaptığı sergi, 13 Mayıs Cumartesi günü saat 16:00’ya kadar açık olacak.

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