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Kitap fiyatlarındaki artış zorluyor: Zincir kopmak üzere

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Yüksek enflasyon ve her geçen gün düşen alım gücünden en çok etkilenen sektörlerden birisi yayıncılık sektörü olurken, okurlar da buna bağlı okuma alışkanlıklarını değiştirdi.
Kitap fiyatlarındaki artış zorluyor: Zincir kopmak üzere

Yüksek enflasyon ve her geçen gün düşen alım gücünden en çok etkilenen sektörlerden birisi yayıncılık sektörü olurken, okurlar da buna bağlı okuma alışkanlıklarını değiştirdi.

Türkiye ağır bir ekonomik krizle boğuşurken, krizden en çok etkilenen kültür-sanat sektöründe ‘alarm zilleri’ çalmaya başladı. Alım gücünün düşmesiyle birlikte temel ihtiyaç giderlerini bile karşılamak da zorlanan insanlar, bütçeden ilk kesintiyi kültür- sanat harcamalarından yaptı. Kağıda gelen zamlar, boya, kalıp gibi maliyetler nedeniyle kitap fiyatları bir yılda yüzde yüzün üzerinde artarken dükkanların kira ve elektrik masraflarını dahi çıkartmakta güçlük çeken kitapçılar bir bir kapanmaya başladı.

Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği’nin (YAYBİR) son paylaştığı verilere göre; 2022 yılı temmuz ayında basılan kitap miktarı, 2021 yılı temmuz ayına oranla yüzde 39 azaldı. 2022 yılının temmuz ayında basılan 29 milyon 216 bin 732 adet kitap, son sekiz yılın en düşük temmuz ayı rakamı olarak kayıtlara geçti.

Yayıncılar, maliyetlerden dolayı yeni kitap basamayacak noktaya geldiklerini belirtiyor ve acil bir şekilde maliyetleri sübvanse edecek önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyor. Okurlar ise kitabın artık ‘lüks tüketim’ haline dönüştüğünü, buna bağlı olarak kitaba ulaşmakta zorlandıklarını ve yöntem değiştirdiklerini söylüyor.

Okurlar, yayıncılar ve sektörde çalışanlar, zamlardan nasıl etkilendiklerini, okuma alışkanlıklarının nasıl evrildiğini ve çözüm önerilerini aktardı…

 
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