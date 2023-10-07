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KÖDER’in Sonuç Zaim belgeselinde 3 kuşaktan öğretmenler ve sendikacılar buluştu

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KÖDER Sonuç Zaim belgeseli gösterimi dün gece KTÖS Konferans Salonu’nda yapıldı. Gösterimde 3 kuşaktan öğretmenler ve sendikacılar bir araya geldi.
KÖDER’in Sonuç Zaim belgeselinde 3 kuşaktan öğretmenler ve sendikacılar buluştu

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından hazırlanan hayata değer katan kadınlarla ilgili yapım serisinin 19. filmi olan sendikacı-eğitimci Sonuç Zaim belgeseli gösterimi dün gece KTÖS Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

KÖDER'den yapılan açıklamaya göre, KTÖS ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi Ltd. (KTÖK) sponsorluğunda çekilen belgeselin gösterimine, öğretmenler yoğun ilgi gösterirken, KTÖS’ün kurucu üyelerinden kadın eğitimci, ilk kadın sendikacı, izci lideri, İngiltere’deki Kıbrıs Türk çocuklarına uzun yıllar eğitim veren ilk kadın öğretmen sıfatlarını da taşıyan Sonuç Zaim’in belgesel gösterimi etkinliğinde duygusal anlar yaşandı.

Tacan İbrahimoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı gösterim öncesinde KÖDER Başkanı Şenay Ekingen, KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ve Öğretmenler Kooperatifi Yöneti Kurulu  Başkanı Mustafa Baybora birer konuşma yaparken Halide Tunceri, Mehmet Temel ve Sonuç Zaim’in katılımıyla bir de sohbet seansı yapıldı.

EKİNGEN

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen Sonuç Zaim’in belgesel gösterimine katılan herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasına 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü kutlayarak devam etti. 

Ekingen, bugüne kadar 19 belgesel, 2 kitap ve 2 sergiyi toplumla buluşturmanın gururunu yaşadıklarını, 3. sergiyi de 12 Ekim’de Saçaklı Ev’de açacak olmanın heyecanını yaşadıklarını ve ilk olmanın sorumluluğuyla bu üretimlerine devam edeceklerini belirtti.

“Sponsorluk yurduna hizmet demektir. Bugüne kadar tüm destek veren sponsorlarımıza teşekkürü bir borç biliriz” diyen Ekingen, ülkede örgütlü mücadele, hak arayışı ve bir miktar demokrasi görülebilmişse, bu kazançların KTÖS’ün köklerinden topluma yansımasının sonucu olduğunu söyledi.

MAVİŞ

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş anlamlı bir gecede değerli insanların yer aldığı bir kitleye hitap etmenin gururunu yaşadığını belirterek “Bizim kimliğimizi, kültürümüzü, varlığımızı, dilimizi, din algımızı, birçok alandan üretimlerimizi kayıt altına alarak bir anlamda bu adadaki kimliğimizi kayıt altına alarak gelecek nesillere aktardığı için KÖDER’e çok teşekkür ederim. Derneğin çalışmalarını takdirle izliyor ve birlikte yeni üretimler yapmaktan da gurur ve mutluluk duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

Maviş şöyle devam etti:

“Değerli öğretmenimiz Sonuç Zaim ve arkadaşlarının bu sendikayı kurmaları ve verdikleri mücadeleler sonucunda bizler bugün buralarda varız. Toplumun sorunları ile öğretmenin sorunları iç içedir anlayışıyla yalnız öğretmenin değil toplumun da sesi oldunuz. Bey yönetiminin etkin olduğu, sendika kelimesinin ağza alınmadığı yıllarda cesaretle bu sendikanın kurulmasına öncü oldunuz. İlk kadın sendikacı olarak, kadın hakları konusunda da verdiğiniz mücadele, İngiltere’deki çocuklarımıza eğitim veren ilk kadın öğretmen olarak bizlerdeki yeriniz çok büyüktür. İyi ki öğretmen oldunuz ve iyi ki bu sendikayı kurdunuz. Ellerinizden öperim.”

 BAYBORA

 Öğretmenler Kooperatifi Yönetim Kurulu  Başkanı Mustafa Baybora da, öğretmenin toplumların gelişmesinde, ileriye götürülmesinde en önemli unsur olduğunu kaydederek Sonuç Zaim’den, Arif Hasan Tahsin Hoca’dan ve mücadele arkadaşlarından aldıkları bayrağı, KTÖS’ün toplumsal var oluş mücadelesindeki önemli yerinin bilinci ve sorumluluğuyla ileriye taşımanın görevleri olduğunu vurguladı.

Baybora “Sonuç Zaim gibi hocalarımızın bir kez daha ellerinden öperiz. Neredeyse 3 kuşaktan öğretmenlerimizi de bu salonda hep birlikte görmekten duyduğum mutluluğu dile getirmek isterim. KÖDER’e bu anlamlı gösterim için teşekkürler” ifadelerini kullandı.

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