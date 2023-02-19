  • BIST 5.026,83
  • Altın 1116.872
  • Dolar 18.8571
  • Euro 20.1677
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKADeprem bölgesinde meydana gelen yeryüzü olayları incelendi

Lefkoşa’da kaza: Motosikletli sürücü yaralandı

» »
Lefkoşa’da Honda ışıkları üzerinde meydana gelen trafik kazasında motosikletli sürücü yaralandı.
Lefkoşa’da kaza: Motosikletli sürücü yaralandı

Lefkoşa’da Honda ışıkları üzerinde saat 22.00 sıralarında bir araç motosikletli sürücüye çarptı.

Kaza sonucunda yaralanan motosiklet sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisin soruşturması devam ediyor…

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LTB ekipleri, arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak için Türkiye’ye gidiyor08 Şubat 2023 Çarşamba 13:13
  • LTB Afet Yardım Kampanyası düzenledi06 Şubat 2023 Pazartesi 15:32
  • Ercan’da bazı seferler iptal edildi05 Şubat 2023 Pazar 21:50
  • 12 Yaşındaki Kız Kayıp!05 Şubat 2023 Pazar 10:53
  • Hırsızlıktan Yakalandı! Üstünde Uyuşturucu Bulundu04 Şubat 2023 Cumartesi 12:21
  • 17 Yaşındaki Adile Kayıp!04 Şubat 2023 Cumartesi 11:49
  • Alayköy yolunda kaza03 Şubat 2023 Cuma 21:39
  • Polis Motosikletine Çarptı! Polis Hafif Yaralandı03 Şubat 2023 Cuma 13:43
  • Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan uyarı: Beyköy Ağır Silah Atış Alanı bölgesinde patlamamış mermiler bulunuyor03 Şubat 2023 Cuma 12:30
  • 17 Yaşındaki Genç Kayıp03 Şubat 2023 Cuma 12:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti