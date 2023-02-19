Lefkoşa’da kaza: Motosikletli sürücü yaralandı

Lefkoşa’da Honda ışıkları üzerinde saat 22.00 sıralarında bir araç motosikletli sürücüye çarptı.
Kaza sonucunda yaralanan motosiklet sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polisin soruşturması devam ediyor…
Lefkoşa’da Honda ışıkları üzerinde saat 22.00 sıralarında bir araç motosikletli sürücüye çarptı.
Kaza sonucunda yaralanan motosiklet sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polisin soruşturması devam ediyor…
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