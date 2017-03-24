 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.891
  • Altın 144,926
  • Dolar 3,6212
  • Euro 3,9105
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAİstanbul'da alarm: Tüm giriş çıkışlar yarım saat sonra kapatılıyor

LezBiDüş’ün sözlü tarih projesine katılmaya ne dersiniz?

»
LezBiDüş’ün sözlü tarih projesine katılmaya ne dersiniz?
LezBiDüş, görünmezliğe itilen hayatlarımızı arzuların yok sayılmasına izin vermeden konuşmaya çağırıyor!

LezBiDüş ekibi, kişilerin anti-hetero yaşam hikayelerini ve hayallerini, sınırlarını kendilerinin belirlediği bir şekilde kayıt altına almak istiyor. Projenin amacı görünmezliğe itilen hayatların dertlerini, hayallerini; arzuların yok sayılmasına izin vermeden ütopyaları konuşmak.

Peki nasıl?

Sohbet niteliğindeki görüşmeler sırasında ses kaydı alınıyor. Görüşmenin gerçekleştirileceği mekân ve zaman görüşme yapılan kişinin tercihlerine göre şekilleniyor. Daha sonra ses kaydı görüşmeyi yapan kişi tarafından dinlenerek metin haline getiriliyor, ses kaydını başkası dinleyemiyor.

Görüşme yapılan kişi adını verebiliyor ya da gizli kalmayı tercih edebiliyor. Gizli kalmayı tercih ederse kendine seçtiği rumuz ile anılıyor. Görüşme metin haline getirildikten sonra görüşülen kişiye ulaştırılıyor ve onayı alındıktan sonra sürece devam ediliyor. Kişi tercih ederse hikayesinin tamamını paylaşmaktan vazgeçebiliyor.

Lezbidüş kimdir?

LezBiDüş, Lezbiyen Biseksüel Feministler içinde örgütlenen bir çalışma grubu. LezBiDüş ekibi, farklı yaşlardan, farklı mesleklerden LGBTİ+ hareketine gönül vermiş birbirinden tatlı on bir kişiden oluşuyor.

Siz de LezBiDüş’ün sözlü tarih çalışmasına katılmak isterseniz, Facebook sayfalarından ulaşabilir iletişi kurabilirsiniz!

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Lezbiyenlerin 30 yaşına gelmeden yapması gereken 10 şey23 Mart 2017 Perşembe 12:49
  • Kıbrıs Eşcinsel Mekan ve Bilgi Paylaşımı22 Mart 2017 Çarşamba 14:40
  • YouTube kısıtlı modda LGBTİ içerikleri gizliyor mu?22 Mart 2017 Çarşamba 13:51
  • Şiir Günü’ne özel poetiQa: queer şair portreleri21 Mart 2017 Salı 15:06
  • Hollanda sana söylüyorum, LGBTİ’ler siz anlayın20 Mart 2017 Pazartesi 16:27
  • Kıvılcım Arat’ı nezarethanede erkek bölümüne koymaya çalıştılar!20 Mart 2017 Pazartesi 16:25
  • RuPaul aldığı homofobik mesajlara cevap verdi20 Mart 2017 Pazartesi 16:25
  • Gey onarım terapisi’nin mide bulandıran mirası20 Mart 2017 Pazartesi 16:24
  • Türkiye’de LGBT’lerin okul yaşantıları20 Mart 2017 Pazartesi 16:22
  • LGBTİ yöneticisi Kıvılcım Arat, Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındı18 Mart 2017 Cumartesi 10:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti