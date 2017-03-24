LezBiDüş’ün sözlü tarih projesine katılmaya ne dersiniz?

LezBiDüş, görünmezliğe itilen hayatlarımızı arzuların yok sayılmasına izin vermeden konuşmaya çağırıyor!

LezBiDüş ekibi, kişilerin anti-hetero yaşam hikayelerini ve hayallerini, sınırlarını kendilerinin belirlediği bir şekilde kayıt altına almak istiyor. Projenin amacı görünmezliğe itilen hayatların dertlerini, hayallerini; arzuların yok sayılmasına izin vermeden ütopyaları konuşmak.

Peki nasıl?

Sohbet niteliğindeki görüşmeler sırasında ses kaydı alınıyor. Görüşmenin gerçekleştirileceği mekân ve zaman görüşme yapılan kişinin tercihlerine göre şekilleniyor. Daha sonra ses kaydı görüşmeyi yapan kişi tarafından dinlenerek metin haline getiriliyor, ses kaydını başkası dinleyemiyor.

Görüşme yapılan kişi adını verebiliyor ya da gizli kalmayı tercih edebiliyor. Gizli kalmayı tercih ederse kendine seçtiği rumuz ile anılıyor. Görüşme metin haline getirildikten sonra görüşülen kişiye ulaştırılıyor ve onayı alındıktan sonra sürece devam ediliyor. Kişi tercih ederse hikayesinin tamamını paylaşmaktan vazgeçebiliyor.

Lezbidüş kimdir?

LezBiDüş, Lezbiyen Biseksüel Feministler içinde örgütlenen bir çalışma grubu. LezBiDüş ekibi, farklı yaşlardan, farklı mesleklerden LGBTİ+ hareketine gönül vermiş birbirinden tatlı on bir kişiden oluşuyor.

Siz de LezBiDüş’ün sözlü tarih çalışmasına katılmak isterseniz, Facebook sayfalarından ulaşabilir iletişi kurabilirsiniz!