LTB ekibi, İBB’den Depreme karşı risk analizi eğitimi ve yerinde incelemeleri tamamladı

7-10 Mart tarihleri arasında gerçekleşen eğitim ve inceleme gezisindeki LTB ekibinde belediye meclis üyeleri ve teknik personellerin yanısıra, süreçte uzman paydaşların da yer alması amacı ile Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne(KTMMOB) bağlı Yerbilim Mühendisleri Odası ile İnşaat Mühendisleri Odası’ndan temsilciler de yer alıyor.

Hem İBB’nin tecrübeleriyle ilgili bilgilendiler hem de sahadaki çalışmaları incelediler

Çalışmalar kapsamında ilk olarak LTB ekibi, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Özlem Tut ile bir araya geldi ve dairenin bilgilendirme eğitimlerine katıldı.



LTB ekipleri, Avrupa yakasında zemin riski yüksek olan bölgelerde sürdürdüğü depreme karşı risk analizi çalışmalarına İBB ekipleri ile birlikte katılarak inceleme ve gözlemlerde bulundu. Ekipler, hızlı tespit ile yapılarak elde edilen verileri ofis ortamında da gözlemlediler. LTB ekipleri ayrıca Avrupa Yakası Eyüpsultan’da yer alan AKOM’u (Afet Koordinasyon Merkezi) da ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundular.