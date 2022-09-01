Madonna: ‘Evliliklerimden pişmanım ama seks bağımlılığım var’

Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna, Youtube hesabından yayınladığı 50 soru-cevaptan oluşan videosuyla gündem oldu. Madonna, yaptığı evliliklerden pişman olduğunu ancak seks bağımlısı olduğunu itiraf etti.

Son dönemde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve sansasyonel açıklamalarıyla gündemden düşmeyen popun yıldız ismi Madonna, Youtube kanalından paylaştığı yeni videoyla bir kez daha adından söz ettirdi.

Madonna, yeni albümü Finally Enough Love’un tanıtımı için yayınladığı videoda hayranlarından gelen 50 soruyu yanıtladı.

64 yaşındaki pop yıldızı, her iki evliliğinden de pişmanlık duyduğunu ancak seks “takıntısı” ile teselli bulduğunu itiraf etti. Hayatında en büyük pişmanlığı sorulan Madonna, “Evlenmek, hem de iki kez.” yanıtını verdi.

İKİ KEZ DÜNYA EVİNE GİRDİ

Hayranlarının yapmayı “en çok sevdiğin şey nedir?” sorusuna ise, “Yanıtı bekleyin… Tabii ki sevişmek” dedi.

Ünlü isim, “Hayatının geri kalanında sadece bir şey giyebilseydin, bu ne olurdu?” sorusuna verdiği yanıtla da gündem oldu. Madonna bu soruyu, “24 ayar altın vibratör kolyem,” diye yanıtladı.

Madonna Oscar ödüllü oyuncu Sean Penn ile 1985 ve 1989 yılları arasında evli kalmıştı. Ünlü yıldız daha sonra İngiliz yönetmen Guy Ritchie ile 2000 yılında dünya evine girmişti. Rocco (22) ve David (16) adında iki çocuk sahibi olan çift 2008 yılında boşandı.

Madonna, ikinci evliliğinin ardından David Letterman'a verdiği bir röportajda “Tekrar evlenmektense bir trenin altında kalmayı tercih ederim” demişti.