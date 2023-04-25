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“Mağusa” deniz bölgesinde kaçak göçmen!

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“Mağusa” deniz bölgesinde kaçak göçmen!
“Mağusa” deniz bölgesinde kaçak göçmen!

Güney Kıbrıs Liman ve Deniz Polisinin, geçen pazar günü öğle saatlerinde, Greko Burnunun doğusundaki deniz bölgesinde, içerisinde 28 kişinin bulunduğu bir tekne tespit ettiği haber verildi.

Teknedeki kişilerin güvenli bir şekilde Ay. Napa limanına götürüldüklerini ve yapılan araştırmalar sonucunda teknenin 22 Nisan tarihinde Suriye kıyılarından hareket ettiğinin tespit edildiğini yazan Fileleftheros, tekneyi kullanan 45 yaşındaki şahsın ise daha sonra tutuklandığını ve “Mağusa” Kaza Mahkemesi tarafından 8 gün gözaltında kalmasına karar verildiğini belirtti.

Gazete, teknede bulunan geriye kalan 27 kişinin, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Purnara’daki merkeze götürüldüğünü ekledi. Foto:Arşiv

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