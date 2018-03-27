Meclis eski başkanı Siber de arazi tartışmasına müdahil old

Cumhuriyet Meclisi 8inci dönem Meclis Başkanı Sibel Siber, Yenişehir’deki arazi tartışmasıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek üzere şu açıklamayı yapmıştır.

ARAZİ TARTIŞMASI

Yenişehir’de Devlet’e ait arazinin yurt yapılması amacıyla İTEM Yasası kapsamından çıkarılması Anayasa’ya aykırdır.

Haftalardır Yenişehir’de yurt yapılması amacıyla bir şirkete rezerv olarak verilen arazinin hukuka uygun olup olmadığı tartışılmaktadır.

Hatırlanacağı gibi Başbakan olduğum dönemde usulsüz arazi kiralamalarını, alınan savcılık görüşü doğrultusunda Bakanlar Kurulu kararı ile iptal etmiştik.

Hem Başbakanlık hem Meclis Başkanlığı görevlerimde benzer durumlar için aldığım savcılık görüşlerine dayanarak, Yenişehir’deki arazinin İTEM Yasası kapsamından çıkarılmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu net olarak söyleyebilirim.

Benzer arazi konulardaki tüm savcılık görüşleri başbakanlığın arşivindedir. (12 Mayıs 2004, 15 Temmuz 2013,13 Haziran 2017 tarihli görüşler).

Başbakanlık ve Meclis Başkanlığım dönemlerinde Anayasa’ya aykırı olarak devlet arazilerinin İTEM yasası kapsamından çıkarılmaması gerektiği konusunda basına açıklama yapmış, ayrıca bu tür usülsüz kiralamaların olmaması için Sayıştay’a da yazı yazmıştım.

Geçmişte bu şekilde Anayasa’ya aykırı kiralanmış binlerce dönüm arazi verilmesi, hukuk devletinde bu arazinin kiralanmasını haklı kılmaz.

Yenişehir’deki sorun, arazinin kiralanma usülüyle ilgiliymiş gibi bu konuda savcılık görüşüne başvurmak, esas hukuksuzluk olan konunun özünden kaçmadır.