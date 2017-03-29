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“Medyada LGBTI Temsili” Semineri düzenleniyor

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“Medyada LGBTI Temsili” Semineri düzenleniyor
Üniversitelerin iletişim fakültesi öğrencilerine yönelik, “Medyada LGBTİ Temsili” konulu seminer düzenleniyor.

Kıbrıs Toplumu Medya Merkezi (CCMC) ve Kuir Kıbrıs Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, cuma günü Doğu Akdeniz Üniversitesi LGBT Unicorn Kulübü işbirliğinde yapılacak ve DAÜ Mor Salon'da yer alacak seminer, saat 14.30’da başlayacak.

Seminerde gazeteci Burcu Karakaş konuşma yapacak.

Seminerin, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, CCMC tarafından, Kuir Kıbrıs Derneği ve Thomson Vakfı ortaklığıyla yürütülen “Konuşulmayan: Kıbrıs Türk Toplumunda LGBTİ Haklarıyla İlgili Diyaloğu Güçlendirmek” başlıklı proje kapsamında düzenleneceği de belirtildi.

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