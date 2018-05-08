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Milhan Lakadamyalı’nın “Suya Düşen Damlalar” ebru sergisi açıldı

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Milhan Lakadamyalı’nın “Suya Düşen Damlalar” ebru sergisi açıldı
Milhan Lakadamyalı’nın “Suya Düşen Damlalar” ebru sergisi açıldı

Milhan Lakadamyalı’nın “Suya Düşen Damlalar” adını verdiği ebru sergisi dün akşam Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) açıldı. Serginin açılışına Başbakan Tufan Erhürman ve eşi Nilden Erhürman’ın yanı sıra bazı milletvekilleri de katıldı.

LAKADAMYALI
Milhan Lakadamyalı açılış öncesi yaptığı konuşmada, 2010 yılından beri ebru sanatına gönül verdiğini belirterek, topraktan gelenin tekrardan bitkiye dönüşümünü anlattı. Lakadamyalı, KKTC ve onunla ilgili özellikleri eserlerinde yansıttığını kaydetti. Lakadamyalı’nın konuşmasının ardından serginin açılışı yapıldı. Sergi 12 Mayıs’a kadar AKM Küçük Salonda gezilebilecek
 

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