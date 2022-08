MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

ABD merkezli ünlü medya kuruluşu MTV'nin her yıl düzenlediği MTV Müzik Ödülleri dün gece sahiplerini buldu

2022 MTV Video Müzik Ödülleri coşkulu bir törenle sahiplerini buldu. İşte 2022 MTV Video Müzik Ödülleri'nin kazananları...

YILIN KLİBİ

Kazanan: Taylor Swift – “All Too Well"

Doja Cat – “Woman"

Drake ft. Future & Young Thug – “Way 2 Sexy” Ed Sheeran – “Shivers”

Harry Styles – “As It Was“

Lil Nas X, Jack Harlow – “Industry Baby”

Olivia Rodrigo – “brutal”

YILIN SANATÇISI

Kazanan: Bad Bunny

Drake

Ed Sheeran

Harry Styles

Jack Harlow

Lil Nas X

Lizzo

YILIN ŞARKISI

Kazanan: Billie Eilish – “Happier Than Ever” (Katılmadı)

Adele – “Easy on Me”

Doja Cat – “Woman”

Elton John & Dua Lipa – “Cold Heart (PNAU Remix)”

Lizzo – “About Damn Time”

The Kid LAROI & Justin Bieber – “Stay”

EN İYİ YENİ ŞARKICI

Kazanan: Dove Cameron

Baby Keem

GAYLE

Latto

Måneskin

Seventeen

EN İYİ K-POP ŞARKISI

Kazanan: LISA – “LALISA”

BTS – “Yet To Come"

ITZY – “LOCO”

SEVENTEEN – “HOT”

Stray Kids – “MANIAC”

TWICE – “The Feels”

EN İYİ ROCK ŞARKI

Kazanan: Red Hot Chili Peppers – “Black Summer”

Foo Fighters –“Love Dies Young”

Jack White – “Taking Me Back”

Muse – “Won’t Stand Down”

Shinedown – “Planet Zero”

Three Days Grace – “So Called Life”

EN İYİ LATİN ŞARKI

Kazanan: Anitta – “Envolver”

Bad Bunny – “Tití Me Preguntó”

Becky G X KAROL G – “MAMIII”

Daddy Yankee – “REMIX”

Farruko – “Pepas”

J Balvin & Skrillex – “In Da Getto”

EN İYİ R&B ŞARKI

Kazanan: The Weeknd – “Out Of Time”

Alicia Keys – “City of Gods (Part II)”

Chlöe – “Have Mercy”

H.E.R. – “For Anyone”

Normani ft. Cardi B – “Wild Side”

Summer Walker, SZA & Cardi B – “No Love (Extended Version)”

EN İYİ ALTERNATİF ŞARKI

Kazanan: Måneskin – “I WANNA BE YOUR SLAVE”

Avril Lavigne ft. blackbear – “Love It When You Hate Me”

Imagine Dragons x JID – “Enemy”

Machine Gun Kelly ft. WILLOW – “emo girl” Måneskin – “I WANNA BE YOUR SLAVE”

Panic! At The Disco – “Viva Las Vengeance” Twenty One Pilots – “Saturday”

WILLOW, Avril Lavigne ft. Travis Barker – “G R O W”

SOSYAL MESAJ İÇEREN EN İYİ KLİP

Kazanan: Lizzo - "About Damn Time"

Kendrick Lamar --"The Heart Part 5"

Latto - "P*ssy"

Rina Sawayama - "This Hell"

Stromae - "Fils de joie"

EN İYİ YÖNETMEN

Kazanan: Taylor Swift -- "All Too Well"

Baby Keem & Kendrick Lamar - "family ties"

Billie Eilish - "Happier Than Ever"

Ed Sheeran - "Shivers"

Harry Styles - "As It Was"

Lil Nas X, Jack Harlow -"INDUSTRY BABY"

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

Kazanan: Harry Styles - "As It Was"

Baby Keem & Kendrick Lamar - "family ties"

Camila Cabello ft. Ed Sheeran - "Bam Bam"

Kendrick Lamar - "N95"

Normani ft. Cardi B - "Wild Side"

Taylor Swift -- "All Too Well"