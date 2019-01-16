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Mustafa Akkaya’nın “Karşılaşma” Sergisi Arucad Art Space’te Açılıyor

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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Plastik Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Akkaya’nın “Karşılaşma” başlıklı solo sergisi, Cuma akşamı 18.00’de Lefkoşa’da ARUCAD Art Space’te sanatseverlerle buluşuyor. 
Mustafa Akkaya’nın “Karşılaşma” Sergisi Arucad Art Space’te Açılıyor

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Plastik Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Akkaya’nın “Karşılaşma” başlıklı solo sergisi, Cuma akşamı 18.00’de Lefkoşa’da ARUCAD Art Space’te sanatseverlerle buluşuyor.   

ARUCAD’den yapılan açıklamaya göre Akkaya, “Karşılaşmalar” adlı solo sergisinde göç ve varoluşsal alanları ele aldığı yakın zamanda üretilmiş eserlerini sergileyecek.

Sergi, 30 Ocak’a kadar Lefkoşa’da ARUCAD Art Space’te izlenebilecek.

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