  • BIST 8487.98
  • Altın 1618.336
  • Dolar 27.5609
  • Euro 29.0315
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKABritanya benzinli ve dizel otomobillerin satışına yasağı beş yıl erteleyecek

Nobel Edebiyat Ödülü Norveçli yazar Jon Fosse'ye verildi

»
İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Norveçli yazar Jon Fosse’ye verildiğini açıkladı.
Nobel Edebiyat Ödülü Norveçli yazar Jon Fosse'ye verildi

Fosse'nin yazdığı oyunlar dünyada en fazla sergilenen oyunlar arasında yer alıyor.

1959 doğumlu Fosse'nin 40 oyunu, birçok romanı, denemeleri, çocuk kitapları ve çevirileri bulunuyor.

Fosse, 11 milyon İsveç kronu (1 milyon dolar) tutarındaki ödülün de sahibi olacak.

Akademi, Fosse'nin "Norveç geçmişinin özünü sanatsal teknikle birleştirdiğini" belirterek, eserlerinde "insanın kaygılarını ve ikilemlerini yansıttığını" vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs'ı Eurovision'da Avustralyalı Kıbrıslı temsil edecek26 Eylül 2023 Salı 16:31
  • Fazıl Say ve Genco Erkal büyüledi26 Eylül 2023 Salı 13:32
  • Girne'de Kıbrıs şarabı ve bağ ürünleri tadım etkinliği23 Eylül 2023 Cumartesi 15:24
  • Boş çerçeveleri sanat eseri olarak sunan sanatçıya dava19 Eylül 2023 Salı 09:41
  • Dr.Bülent Dizdarlı'nın Son Romanı "Lambousa Prensesi" Tanıtım ve İmza Etkinliği 19 Eylül Salı Yapılıyor17 Eylül 2023 Pazar 20:33
  • Kavga Yayında! Bitiş Yok Bu Şarkıya!17 Eylül 2023 Pazar 08:25
  • Teslimat Lefkoşa’da izleyiciyle buluşacak15 Eylül 2023 Cuma 08:32
  • Mosso 1 Ekim'de İskele'de15 Eylül 2023 Cuma 08:15
  • Dizdarlı, Ataser'e kitabını takdim etti15 Eylül 2023 Cuma 08:14
  • “Amaçlı Güzellikler, Anlamlı Desteklerle Yücelir…”14 Eylül 2023 Perşembe 21:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti