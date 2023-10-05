Nobel Edebiyat Ödülü Norveçli yazar Jon Fosse'ye verildi

Fosse'nin yazdığı oyunlar dünyada en fazla sergilenen oyunlar arasında yer alıyor.
1959 doğumlu Fosse'nin 40 oyunu, birçok romanı, denemeleri, çocuk kitapları ve çevirileri bulunuyor.
Fosse, 11 milyon İsveç kronu (1 milyon dolar) tutarındaki ödülün de sahibi olacak.
Akademi, Fosse'nin "Norveç geçmişinin özünü sanatsal teknikle birleştirdiğini" belirterek, eserlerinde "insanın kaygılarını ve ikilemlerini yansıttığını" vurguladı.
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