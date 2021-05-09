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Onur Yürüyüşü 17 Mayıs’ta Lefkoşa’da düzenleniyor

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Onur Yürüyüşü, 17 Mayıs Pazartesi saat 18.00’de Pronto Çemberi’nde düzenlenecek.
Onur Yürüyüşü 17 Mayıs’ta Lefkoşa’da düzenleniyor

2014 yılından beri her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Onur Yürüyüşü, bu sene Pronto Çemberi’nde gerçekleşiyor.

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle çevrim içi (online) ortamda düzenlenen etkinliklerle 17 Mayıs’a dikkat çeken Kuir Kıbrıs Derneği, bu yılki Onur Yürüyüşü’nün, 17 Mayıs Pazartesi saat 18.00’de Pronto Çemberi’nde düzenleneceğini duyurdu.

Dernek herkesi, Pronto Çemberi’nde oluşturulacak Gökkuşağı Zincirinin parçası olmaya davet etti.

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