Ozanköy Pekmez Festivali Sona Erdi

Girne Arkın Group Fest 23 açılış etkinliği olan 15. Ozanköy Pekmez Festivali son gecesinde yoğun bir kalabalıkla sona erdi.

Girne Arkın Group Fest 23 açılış etkinliği olan 15. Ozanköy Pekmez Festivali son gecesinde yoğun bir kalabalıkla sona erdi.

1 Eylül Cuma gecesinden itibaren, başlayan festival, yüzlerce kişinin ziyareti ile adeta bir şölen havasına büründü. Cadde boyunca kurulan stantlar ve birbirinden özel etkinlikler ile 15. Ozanköy Pekmez Festivali büyük beğeni topladı.

BİRBİRİNDEN ÖZEL ETKİNLİKLER...

Etkinliğin son günüde, saat 19.00’da Girne Belediyesi Müdür Muavini ve Gıda Mühendisi Naile Soyel, Pekmez Doğal ve Süper Gıda ile ilgili sunum gerçekleştirdi. Pekmezli tatlılar yarışmasının ardından Kıbrıs Müzikleri Dikmen Gençlik Eğitim Merkezi konseri gerçekleşti. Birbirinde güzel Kıbrıs şarkılarına yer verilen konsere ilgi yoğundu.

Festivalde pekmezli tatlılar yarışmasının sonuçlarının açıklanmasının ardından Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği halk dansları ekibi gösterisi gerçekleşti.

Nicosia Dance House modern dans gösterilerinin ardından festival, Hikmet Kurtarıcıoğulları konseriyle sona erdi.