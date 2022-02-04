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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin yarıyıl tatili için özel olarak hazırladığı Şubat Dönemi eğitimleri kayıtları devam ediyor

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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin yarıyıl tatili için özel olarak hazırladığı Şubat Dönemi eğitimleri kayıtları devam ediyor
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin yarıyıl tatili için özel olarak hazırladığı Şubat Dönemi eğitimleri kayıtları devam ediyor

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin yarıyıl tatili için özel olarak hazırladığı eğitim programı için kayıt almaya devam ediyor. Dünya (6-8 Yaş), Güneş (9-11 Yaş), Galaksi (12-14 Yaş) ve Evren (15-17 Yaş) gruplarının her biri için kendi yaşlarına uygun olarak tasarlanan etkinliklerle çocukların eğlenerek öğrenmeleri hedefleniyor. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Şubat Dönemi eğitimleri ile öğrenciler kendi yaş gruplarına göre farklı fakülte etkinliklerine katılarak farklı meslek grupları ile de buluşmaya devam ediyor

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, yüz yüze düzenlenecek eğitim programları ile çocukların, akademisyen ve uzman eğitimciler eşliğinde bilime ve bilgiye olan meraklarını artırmayı hedefliyor. Diğer yandan öğrencilerin kendi hayal güçleriyle üretebilecekleri, ilgi alanlarıyla ilgili araştırmalar yaparken becerilerini geliştirecekleri bir ortam sağlayan eğitim programları, çocukların yeteneklerini keşfetmelerini sağlayarak bilim, sanat ve spor alanındaki yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlanıyor.

Programlar kapsamında Tıp Fakültesi etkinlikleri ile insan anatomisi, Sahne Sanatları Fakültesi ile tiyatro etkinlikleri, Eczacılık Fakültesi ile analiz ve laboratuvar çalışmaları, Mühendislik Fakültesi ile kodlama, Diş Hekimliği Fakültesi ile ağız ve diş sağlığı gibi etkinlikler ile buluşacak olan öğrenciler, bilimin merak ettikleri yönleri hakkında uygulamalı bir şekilde bilgi edinecekler. Daha pek çok fakülteyi içeren eğlenceli etkinlikleri de içeren eğitim programları sayesinde, çocuk üniversitesi öğrencileri, şubat tatillerini en iyi şekilde değerlendirmiş olacak.  

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2021-2022 Şubat Tatili programları ile ilgili detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için 05488341338 irtibat numarasından veya ozaygunselcocukuniversitesi.org adresi üzerinden bilgi almak mümkün.

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