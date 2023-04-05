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Paris Hilton’ın bebek paylaşımına hayranlarından beğeni ve yorum yağdı

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Hilton otellerinin varisi Paris Hilton, anne olmanın mutluluğunu yaşamaya devam ediyor. Ünlü isim, taşıyıcı anne aracılığıyla doğan bebeği Phoenix'in bir dizi fotoğrafını pazartesi günü Instagram'da paylaştı.
Paris Hilton’ın bebek paylaşımına hayranlarından beğeni ve yorum yağdı

42 yaşındaki sosyetik isim Paris Hilton, 2021 yılında evlendiği girişimci iş insanı Carter Reum (42) ile yaşadığı mutluluğu ara ara sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaşıyordu.

Pazartesi günü de taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya gelen ve henüz üç aylık olan oğlu Phoenix’le fotoğraflarını paylaşan Hilton’ın, anneliğin tadını çıkardığı görüldü.

Instagram’a “Tüm kalbim” sözüyle ve kalpli göz ile mavi kalp emojisiyle siyah-beyaz fotoğraflar atan ünlü isim, bir yandan da yeni kitabı “Paris: The Memoir”ın tanıtım çalışmalarını yapmayı sürdürüyor.

Annesi Kathy Hilton'un, hamile kalamadığını açıklamasından sonra Hilton, Reum ile evlenmeden önce 2020'nin ortalarında tüp bebek tedavisine başladığını paylaşmıştı.

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