  • BIST 2.005,28
  • Altın 792.47472
  • Dolar 13.899
  • Euro 15.7123
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAKarantina Sürelerine Yeni Düzenleme

Piyanist-Besteci Arman Ratip’in “Aşk Melodileri Iı” Cd’si İstanbul’da Yayımlandı

»
Piyanist-Besteci Arman Ratip’in “Aşk Melodileri Iı” Cd’si İstanbul’da Yayımlandı
Piyanist-Besteci Arman Ratip’in “Aşk Melodileri Iı” Cd’si İstanbul’da Yayımlandı

Piyanist-besteci Arman Ratip’in “Aşk Melodileri II” (Love Melodies II) CD’si, İstanbul’da Ahenk Müzik Plak Şirketi tarafından yayımlandı.

Yeni CD’de, Arman Ratip’in kendi bestelerinden oluşan 9 eseri yer alıyor.

“First Love, Romance, Love Magic, Eternal Love (Gypsy Girl), Is This a Dream, Ballad, So Near So Far, Ratip’in annesi Jale Derviş’in eseri Eyes For You (Gözlerin) ve Love Night adlı eserlerin bulunduğu CD’yle ilgili açıklama yapan Ahenk Müzik Yapımcısı Sercan H. Yılmaz, “Hem KKTC müzik dünyasında önemli yer tutan Jale Derviş ve eşi söz yazarı Mehmet Ratip Şevket’in tangolarının ve onların oğlu, dünyaca ünlü piyanist-besteci Arman Ratip’in eserlerinin büyük ilgi göreceğine inanyorum” dedi.

600600p22462ednmainimg-arman-ratip.png

Sanatçı Ratip ise, şu anda dijital müzik dünyası için yeni eserler üzerinde çalıştığını söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele Belediye Tiyatrosu, “Kapı Çalıyor” adlı oyunu sahneye koymaya hazırlanıyor04 Ocak 2022 Salı 14:45
  • Çin'de Heyecanlandıran Antik Mezar Keşfi03 Ocak 2022 Pazartesi 23:51
  • Kamran Aziz’in Hayatı Belgesel Oluyor03 Ocak 2022 Pazartesi 17:31
  • “100 Objede Türk İslam Bilim Tarihi Sergisi” devam ediyor03 Ocak 2022 Pazartesi 13:13
  • Harry Potter Yıldızından Samimi İtiraf02 Ocak 2022 Pazar 15:09
  • Genç Şarkıcı Miley Cyrus, Elbisesi Düşünce Sahnede Çıplak Kaldı01 Ocak 2022 Cumartesi 20:13
  • Ece Seçkin, Domuz Gribi Oldu31 Aralık 2021 Cuma 20:43
  • Avicii’nin Intihar Etmeden Önceki Son Sözleri Ortaya Çıktı30 Aralık 2021 Perşembe 23:02
  • KKTC CSO “Yeni Yil Konseri” İle Yilin Son Konserinde Dinleyicilerle Buluştu30 Aralık 2021 Perşembe 18:39
  • JK Rowling’in Transseksüel Görüşlerine Bir Harry Potter Oyuncusu Daha Tepki Gösterdi29 Aralık 2021 Çarşamba 19:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti