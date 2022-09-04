Protesto için Chanel çantayı fırlatıp atan Victoria Bonya’nın yalanı ortaya çıktı

Monako asıllı Rus influencer ve model Victoria Bonya, yaptığı bir hareket yüzünden eleştiri oklarının hedefi oldu.

Instagram’da 9 milyon takipçisi olan ünlü model ve influencer Victoria Bonya, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline yönelik Batı ülkelerinin yaptırımlarını protesto için Fransız markası Chanel’in çantasını fırlatıp atmıştı.

Üstelik Daily Mail’in haberine göre, 42 yaşındaki Bonya, Batılı ülkelerin Rusya’daki mağazalarını bir bir kapatmasını eleştirerek, zengin Putin destekçilerinin Chanel karşıtı kampanyasını da yönetti.

İKİYÜZLÜLÜKLE SUÇLANDI

Ancak, “Müşterilerine karşı bu kadar saygısız davranan bir marka görmediğini” söyleyen ünlü model, bu duruşuna rağmen Dubai’de bir arabada Chanel çantasıyla birlikte fotoğrafları yayınlandı.

İkiyüzlülükle suçlanan Bonya’nın sosyal medya hesabı da eleştirel yorumlarla doldu. Rusya’da artık satılmayan Chanel çantaları edindiği görülen model, “çifte standart” uygulamakla suçlandı.

Çoğu Rus şimdi Chanel marka ürünleri satın alamıyor çünkü markanın şubeleri Moskova ve diğer şehirlerde kapandı ve yurtdışı gezilerinde bile Rus vatandaşlarına satılmaması gerekiyor.