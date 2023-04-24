Şenkul: Girne Antik Limanı’nın restorasyonunun gecikmesi ülkemiz için telafisi zor hasarlar yaratacak

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Antik Limanı’nın restorasyon çalışmalarının 2-3 haftadan fazla sürmesi durumunda, ülke için hem maddi hem de imaj açısından telafisi zor hasarlar yaratacağını vurguladı.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Antik Limanı’nın restorasyon çalışmaları ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Girne Antik Limanı’nın restorasyon çalışmaların sürecinin biraz aksadığından bahseden Murat Şenkul, “Ülkemizdeki gerek ihale yöntemi gerekse ihale sürecindeki hakediş ödemelerindeki hantallık ciddi sorun. Ülkemizdeki gerek ihale yöntemi gerekse ihale sürecindeki hakediş ödemelerindeki hantallık ciddi sorun. Bu haftadan itibaren iş temposunun artacağı ve 2-3 haftalık gecikme ile sürecin sonlandırılacağı bana verilen anlık bilgi” ifadelerini kullandı.

Girne Antik Limanı’nın kısa sürede tamamlanıp açılması ile hem Girne hem de ülke turizmi için can alıcı olduğunu belirten Şenkul, Girne Antik Limanı’nın ertelemeye gelmeyeceğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

“Bu noktadan hareketle Girne Belediye Başkanı olarak hükümetimizi durumun ciddiyetini iyi idrak etmeye ve projenin tamamlanması için gereğini yapmaya davet ederim.

Hükümet içi çekişmeler, kaynak artışı ile ilgili kafalardaki soru işaretleri yüzünden projenin öngörülenden (2-3 hafta) fazla gecikmesi ülkemiz için hem maddi hem de imaj açısından telafisi zor hasarlar yaratacaktır.

‘GİRNE ANTİK LİMANI’NDAKİ ÇALIŞMALARI 2 AY İÇERİSİNDE SONLANDIRMAYA HAZIRIZ’

Özetle, Girne Antik Limanı’n açılmasını sağlayın ondan sonra iç muhasebenizi kendi aranızda gerekirse yaparsınız diyoruz.

Yok eğer bu sorunu aşamayacağınızı düşünüyorsanız,

Girne Belediyesi olarak projeyi bu noktadan alıp 2 ay içinde sonlandırmaya hazır olduğumuzun kamuoyu tarafından bilinmesini istiyorum.

Son olarak başta Turizm Bakanlığı Müsteşarı olmak üzere Turizm Bakanlığının projeyi tamamlama yönündeki iradesi ve gayretinin tam olduğunu sürecin yakınen takipçisi olan biri olarak söylemeden geçemem.

Sosyal medyadaki konu ile ilgili tartışmalar ve bana gelen sorular üzerine bu açıklamayı şeffaflık ilkemiz gereği paylaşmak istedim.”