  • BIST 2.511,06
  • Altın 965.542
  • Dolar 17.5763
  • Euro 18.0052
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKABA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor! 'Sonbaharda yeni aşılar gelecek' | 9 SORU 9 YANIT

Surlariçi Şehir Müzesi, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı’nı eşsiz tavan resimleriyle yaşatıyor

»
Zengin koleksiyonları ile Osmanlı’dan günümüze, Kıbrıs tarihi ve kültürünü tek çatı altında toplayan Surlariçi Şehir Müzesi, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı’nı eşsiz tavan resimleriyle yaşatıyor
Surlariçi Şehir Müzesi, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı’nı eşsiz tavan resimleriyle yaşatıyor

Kıbrıs tarihinde önemli dönüm noktalarından biri olan 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı’nın üzerinden 48 yıl geçti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla nihayetlenen 20 Temmuz ruhu, Surlariçi Şehir Müzesi’nde yaşamaya devam ediyor. Lefkoşa’nın tarihi bölgesi Surlariçi’nde kurulu olan Surlariçi Şehir Müzesi’nin üçüncü ve dördüncü katlarında yer alan tavan resimleri, 48 yıl öncesinin 20 Temmuz’unu ziyaretçilerine yeniden yaşatıyor. Ayrıca müzenin diğer katlarında da Kıbrıs tarihinin farklı dönemlerini resmeden tavan resimleri görenleri büyülüyor. 

Üstelik sadece bu önemli günü değil, zengin koleksiyonları ile Osmanlı'dan günümüze, Kıbrıs tarihi ve kültürünü tek çatı altında gözler önüne seriyor. Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ne ne ait hat, berat ve fermanlar; Lefkoşa’ya ait kadı sicilleri ve 17’ci yüzyıldan kalma halı gibi eserler, Osmanlı’nın Kıbrıs’taki izlerini gözler önüne sererken, Kıbrıslı ressamların 1960’lı yıllarda imza attığı dönemin Lefkoşa’sını yansıtan resimler de yakın geçmişten izleri geleceğe taşıyor. 

Diğer yandan Kıbrıs Türk kültürünün simgesi olan müzisyenler, yazarlar, Kıbrıs Türk toplum lideri Dr. Fazıl Küçük ile dava arkadaşları Rauf Raif Denktaş ve Osman Örek, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın ilk günü şehit olan ve KKTC’deki tek havaalanına ismini veren Fehmi Ercan, 8 Ağustos 1964 tarihinde Türk Hava Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta Erenköy Mücadelesine destek vermek için gerçekleştirdiği harekat sırasında şehit olan Cengiz Topel ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yakın tarihine derin izler bırakan 17 ismin hiperrealist silikon heykelleri de Surlariçi Şehir Müzesi’nde ziyaretçilerini bekliyor. 

Sanat şöleni, kapıda başlıyor… 

Surlariçi Şehir Müzesi’ndeki sanat ve kültür şöleni daha binaya adım atmadan başlıyor. Müzenin girişinde üçer metrelik 9 bronz heykel bulunuyor. Heykellerden ilki Müzenin kapısının üstünde yer alan, zafer kazanmış üç metrelik heybetli bir sporcuyu simgeliyor. Surlariçi Şehir Müzesi’ni her iki yanından çevreleyen diğer üçer metrelik 8 heykel ise kazanılan bu zaferi kutlayan dansçıları gösteriyor.

“Surlariçi Şehir Müzesi”nin her katında farklı bir tarz ve döneme ait eserler sergileniyor. Müzenin zemin katında sergilenen resim ve heykeller, ödüllü sanatçıların eserlerinden çağdaş sanat örnekleri sunuyor. Girişin hemen alt katında ise, bir ada ülkesi olan Kıbrıs’ın denizcilik tarihi ile ilgili objeler ve tabloları incelemek mümkün. Aynı katta yer alan Karagöz suretleri ise Kıbrıs kültürünün bir başka yönüne dikkat çekiyor. 5 katlı bir binadan oluşan müzede sergilenen kılıç ve bıçak örnekleri, onlarca arabadan oluşan maket araba koleksiyonu, Kıbrıs posta tarihi koleksiyonu da ziyaretçilerine farklı pencereler açıyor.

Surlariçi Şehir Müzesi’ini gezen ziyaretçiler, her katta bambaşka bir döneme ve ilgi alanına hitap eden onlarca eserle Kıbrıs’ın geçmişine, tarihine ve bugününe tanıklık ediyor. Müzenin terası ise Lefkoşa’nın tarihi bölgesi Surlariçi’ni 360 derecelik kuşbakışı manzarası seyretmenin keyfini yaşatıyor. unnamed-024.jpgunnamed-(1)-015.jpgunnamed-(2)-005.jpgunnamed-(3)-003.jpgunnamed-(4)-003.jpgunnamed-(5)-001.jpgunnamed-(5)-001.jpgunnamed-(6)-001.jpgunnamed-(7).jpgunnamed-(8)-001.jpgunnamed-(9).jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alayköy Folklor Derneği İkinci Çorap ve Çorap Bağları Sergisi düzenliyor13 Temmuz 2022 Çarşamba 11:06
  • James Bond’a hayat veren şarkının bestecisi Monty Norman hayatını kaybetti12 Temmuz 2022 Salı 22:06
  • Twitter dava açıyor, Elon Musk dalga geçiyor11 Temmuz 2022 Pazartesi 20:57
  • Plaklarla zamanda yolculuk…11 Temmuz 2022 Pazartesi 18:22
  • David Hockney: Çok özgür günlerde yaşadık, bir daha öylesi gelmez11 Temmuz 2022 Pazartesi 13:49
  • Burak Özçivit sosyal medyayı salladı10 Temmuz 2022 Pazar 14:25
  • Johnny Depp’ten eski eşi Amber Heard’e şarkılı gönderme10 Temmuz 2022 Pazar 13:50
  • Carla Bruni zayıf ve güzel kalmak için harcadığı yoğun çabaları anlattı09 Temmuz 2022 Cumartesi 20:35
  • Gioli and Assia bu akşam La Nouba’da08 Temmuz 2022 Cuma 16:23
  • “Kıbrıs’ın Son Gurbetleri” fotoğraf sergisi Ercan Havalimanı’nda açıldı08 Temmuz 2022 Cuma 12:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti