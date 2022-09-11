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Tarkan ve Cem Yılmaz’dan İzmir konseri paylaşımları: ‘Tarihe geçmişiz’

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Dün İzmir'de konser veren şarkıcı Tarkan, "Dün gece ne oldu öyle? Ne yaptık biz öyle? Dünyanın en kalabalık konserlerinden biri olarak ilk 5'e girip tarihe geçmişiz" dedi. Cem Yılmaz da sosyal medyada hesabından "Çok yaşa Tarkan" mesajını paylaştı.
Tarkan ve Cem Yılmaz’dan İzmir konseri paylaşımları: ‘Tarihe geçmişiz’

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü kapsamında Gündoğdu Meydanı’nda sahneye çıkan megastar Tarkan, konser ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Tarkan, “Güzel İzmiiiir, canım İzmiiiiir. Dün gece ne oldu öyle? Ne yaptık biz öyle? Dünyanın en kalabalık konserlerinden biri olarak ilk 5’e girip tarihe geçmişiz. Vay be. Çoook teşekkür ederim o içten, o candan sevginize ve ilginize canlarımmm. Enerjiniz müthişti. Hiç unutmayacağım bu konseri. Sizi seviyorum” ifadelerini kullandı.

CEM YILMAZ: ÇOK YAŞA TARKAN

Tarkan’ın mesajının ardından konserle ilgili bir paylaşım da ünlü komedyen Cem Yılmaz’dan geldi.

Cem Yılmaz, Twitter hesabındaki mesajında “Çok yaşa Tarkan. Dün sahnedeki tüm arkadaşlarıma,emeği geçen herkese ve tabi ki çoşkuyla konseri izleyen tüm seyirlerimize selam olsun. Yalnızca güzel şeyler güzeldir :) gerisi boş :))” dedi.

TARKAN’DAN BİR MESAJ DAHA

Tarkan, Instagram hesabından konserle ilgili bir mesaj daha paylaştı. Ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

* “Ne kadar özlemişiz tek yürek olup atmayı. Yasaksız, baskısız, yalansız, içimizden geldiği gibi olmayı, özgürce eğlenmeyi ve gülmeyi. Yeniden umutla dolmayı. Tüm farklılıklarımızla birbirimize sevgiyle, hoşgörüyle sarılmayı, kucak açmayı. Çünkü biz biliriz aslında farklılıklarımızdaki çeşitli renklerdir ülkemizin eşsiz mozaiğini oluşturan. Görüşlerimiz, düşüncelerimiz ve inanışlarımız ne olursa olsun birbirimize sevgiyle, saygıyla yaklaşmamızdır aslolan.

* Dün geceki konserde karşımda işte böyle muhteşem bir manzara vardı. Birbirine sevgiyle kenetlenmiş yüz binlerce insan. Ne kadar özlemişiz böyle olmayı, böyle hissetmeyi. Kutuplaşmalar, bölünmeler, düşmanlıklar olmadan bütünleşmeyi.”

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