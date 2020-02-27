Tatlısu 5.Ot Kültür Festivali, 1 Mart Pazar günü yapılacak

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, festivali düzenlemekteki en önemli amaçlarının halkı ve yeni nesilleri, Cittaslow ilkelerinde de yer aldığı gibi doğal beslenmeye teşvik olduğunu belirtti.

Festivalle bölge ekonomisine, sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Orçan, festivalin, dayanışmadan, ekonomiye, kültür sanata birçok alanı kapsayan birçok güzel yönü bulunduğunu kaydetti.

Orçan, festivale Lefkoşa Türk Belediyesi, Büyükkonuk Belediyesi ve ülkede Cittaslow ağına üye olan diğer belediyelerin de katkı koyacağını belirtti.

TURSEN Cyprus Star acentesi tarafından festival için Türkiye’den bir tur düzenlendiğini de kaydeden Orçan, bunun önemini vurguladı.

Final Organizasyon Direktörü Yıltan Tozakı da festivale ilginin her geçen yıl artığını belirtirken, etkinliğin sunumunu gerçekleştirecek Pembe Düzova festivale katkı koymaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Festival kapsamında çeşitli kültür sanat etkinlikleri de yer alacak ayrıca, bölgeye has yenilebilir otlar, bu otlardan yapılan iyecek içecekler, Kıbrıs Türk muhfağına has lezzetler ve el sanatlarının satışı yapılacak.