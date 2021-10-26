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Teniste Heyecan Başladı

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KKTF ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası ile HD Otomasyon Cup, 21 Ekim – 05 Kasım 2021 tarihleri arasında KKTF kortlarında gerçekleşiyor.
Teniste Heyecan Başladı

Teniste Heyecan Başladı…

KKTF ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası ile HD Otomasyon Cup, 21 Ekim – 05 Kasım 2021 tarihleri arasında KKTF kortlarında gerçekleşiyor. Ekrem Yeşilada Anı Turnuvasında oynanan günün karşılaşmaları ile heyecan başladı. 25.10.2021 pazartesi günü oynanan maçları ve alınan sonuçlar şöyle;

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9 YAŞ KIZLAR – YARI FİNAL

İREM ÖZEN - DENİZ ABDULLAHOĞLU 4-0 4-2

DOĞA İNCE - ANASDTASİİA ELSHİNA 4-0 4-1

 

9 YAŞ ERKEKLER – YARI FİNAL

POYRAZ VURAL - BARAN BAŞARAN  0-4 0-4

SAİD ZEKİ AVCI - ÇAĞ REFİKOĞLU 4-1 4-2

 

12 YAŞ ERKEKLER YARI FİNAL

KAYA HALKSEVEN - NOA DUCHATEAU 6-0 6-1

RÜZGAR VURAL  - BORA ERİN 1-6 3-6

 

12 YAŞ KIZLAR FİNAL

ALMİRA AKŞAHİN - SİMRE KELEŞ 6-3 7-6

 

16 YAŞ KIZLAR - FİNAL

SELİN ÖNAL - KAYRA YÜCEER 5-7 0-6

 

16 YAŞ ERKEKLER - FİNAL

ERSEL KALFAOĞLU - TURGAY VURAL HIDIROĞLU 6-4 6-0

40+ KADINLAR ÇEYREK FİNAL

NİNA RATİB - İPEK ÖZSEV 1-6 / 6-4 / 0-6

ŞAFAK GÜZOĞLU - ÖZLEM UÇKAÇ BORANHAN   WO

SEVŞEN DANDANA ÖZERCE - SİNEM SAYAR ERCANTAN 1-6 / 2-6

 

30+ ÇİFT KADINLAR ROUND RUBİN

İPEK ÖZSEV | İPEK CİVİSİLLİ - SEVŞEN DANDANA ÖZCERCE | NİNA RATİB 6-0 6-0

DEMET ONURLU | İREM İLERİCİ - SİNEM SAYAR ERCANTAN | ÖZLEM UÇKAÇ BORANHAN 6-1 3-6 13-11

TENİSE HOŞGELDİN ÇİFT ERKEKLER ROUND RUBİN

V.SOYKUT - M.CİVİSİLLİ - A.TÜZEL - M.İNAL 1-6 / 0-6

S.AVCI - H.DAMDELEN - U.ŞENTÜRK - Ö.ŞENTÜRK 6-4 6-1

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