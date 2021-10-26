Teniste Heyecan Başladı…
KKTF ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası ile HD Otomasyon Cup, 21 Ekim – 05 Kasım 2021 tarihleri arasında KKTF kortlarında gerçekleşiyor. Ekrem Yeşilada Anı Turnuvasında oynanan günün karşılaşmaları ile heyecan başladı. 25.10.2021 pazartesi günü oynanan maçları ve alınan sonuçlar şöyle;
9 YAŞ KIZLAR – YARI FİNAL
İREM ÖZEN - DENİZ ABDULLAHOĞLU 4-0 4-2
DOĞA İNCE - ANASDTASİİA ELSHİNA 4-0 4-1
9 YAŞ ERKEKLER – YARI FİNAL
POYRAZ VURAL - BARAN BAŞARAN 0-4 0-4
SAİD ZEKİ AVCI - ÇAĞ REFİKOĞLU 4-1 4-2
12 YAŞ ERKEKLER YARI FİNAL
KAYA HALKSEVEN - NOA DUCHATEAU 6-0 6-1
RÜZGAR VURAL - BORA ERİN 1-6 3-6
12 YAŞ KIZLAR FİNAL
ALMİRA AKŞAHİN - SİMRE KELEŞ 6-3 7-6
16 YAŞ KIZLAR - FİNAL
SELİN ÖNAL - KAYRA YÜCEER 5-7 0-6
16 YAŞ ERKEKLER - FİNAL
ERSEL KALFAOĞLU - TURGAY VURAL HIDIROĞLU 6-4 6-0
40+ KADINLAR ÇEYREK FİNAL
NİNA RATİB - İPEK ÖZSEV 1-6 / 6-4 / 0-6
ŞAFAK GÜZOĞLU - ÖZLEM UÇKAÇ BORANHAN WO
SEVŞEN DANDANA ÖZERCE - SİNEM SAYAR ERCANTAN 1-6 / 2-6
30+ ÇİFT KADINLAR ROUND RUBİN
İPEK ÖZSEV | İPEK CİVİSİLLİ - SEVŞEN DANDANA ÖZCERCE | NİNA RATİB 6-0 6-0
DEMET ONURLU | İREM İLERİCİ - SİNEM SAYAR ERCANTAN | ÖZLEM UÇKAÇ BORANHAN 6-1 3-6 13-11
TENİSE HOŞGELDİN ÇİFT ERKEKLER ROUND RUBİN
V.SOYKUT - M.CİVİSİLLİ - A.TÜZEL - M.İNAL 1-6 / 0-6
S.AVCI - H.DAMDELEN - U.ŞENTÜRK - Ö.ŞENTÜRK 6-4 6-1
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