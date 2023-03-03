Transfobik ilan edilen Rowling’e Harry Potter yıldızından destek

Harry Potter film serisinde Luna Lovegood'u canlandıran Evanna Lynch, trans bireylerle ilgili yaptığı açıklamalarla sert eleştiriler alan serinin yazarı J.K. Rowling'e destek oldu.

Dünya çapında bir fenomen haline gelen Harry Potter kitapları, beyaz perdede de gişe rekorları kıran bir seri oldu. Fantastik Canavarlar ile devam eden büyü dünya, bir süredir yaratıcısı Rowling’in açıklamalarıyla sarsılıyor.

Rowling, 2020'den beri transfobi suçlamalarıyla karşı karşıya. Rowling'in bir makalede kadınları, regl olanlar olarak tanımlaması tartışmaları alevlendirdi. Bu tanımdan sonra hem hayranlarından hem de Harry Potter yıldızlarından sert eleştiriler aldı. Ünlü yazar, hem sosyal medyadan hem de kaleme aldığı makalelerle kendini açıklamaya çalışırken film serisinden bir oyuncudan Rowling’e destek geldi.

Luna Lovegood’u canlandıran Evanna Lynch, transseksüel hakları gibi böylesine hassas bir konuyu internette tartışmanın sorumsuzluk olduğunu söylerken, Rowling’in ne kadar cömert ve sevgi dolu bir insan olduğunu belirtiyor.

Lynch, geçtiğimiz günlerde Telegraph’a, Rowling’in 2020’deki trans-karşıtı tartışması hakkındaki ilk yorumlarına atıfta bulunarak, “Bu sohbete sürüklendiğimde çok saftım. İki taraf olduğunu bile bilmiyordum. İyi ve kötü gibi bir görüşüm vardı. Tartışmanın her iki tarafı için de şefkat duyuyorum” diye ekledi.