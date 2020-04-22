Türkiye'nin gönderdiği koruyucu ekipmanlar İngiltere'ye ulaştı

İngiltere'nin koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'den satın aldığı ve sevkiyat günü konusunda belirsizlik yaşanan kişisel koruyucu ekipmanları taşıyan İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) ait uçak İngiltere'ye indi.

Gerçek zamanlı uçuş takibi yapan RadarBox'ta, Airbus A400-M tipi kargo uçağının İstanbul'dan kalktığı ve İngiltere yerel saatiyle 03:30'da RAF Brize Norton üssüne indiği görülüyor.

DHA da Türkiye saati ile sabaha karşı 2 civarında İngiltere'ye sağlık malzemesi taşıyan İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağının İstanbul Havalimanı'ndan hareket ettiğini aktardı.

Sevkiyatın Pazar günü yapılması bekleniyordu ancak "bazı beklenmedik gecikmeler" yaşandığı belirtilmişti.

İngiltere hükümetinin Covid-19 salgını karşısında uyguladığı politikalar yetersiz bulunarak eleştiriliyor.

Bu eleştirilerin odağında da sağlık çalışanları için kişisel koruyucu ekipman yetersizliği yer alıyor.