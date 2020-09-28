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UFÜ rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan’dan DAÜ rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’a ziyaret

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’a Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan tarafından nezaket ziyareti gerçekleşti.
UFÜ rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan’dan DAÜ rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’a ziyaret

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’a Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan tarafından nezaket ziyareti gerçekleşti.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ziyarette Prof. Dr. Yaratan ziyaret amaçlarının Prof. Dr. Hocanın’a yeni görevinde başarılar dileyerek hayırlısı olsun dileklerini sunmak olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Hocanın da gerçekleşen ziyaretten ötürü duyduğu mennuniyeti dile getirerek, Prof. Dr. Yaratan’a yeni görevinde başarılar diledi ve iyi dileklerini sundu. Ziyarette iki üniversite arasında gerçekleşebilecek iş birliği konuları hakkında görüş alışverişi de yapıldı. Gerçekleşen ziyaretin anısına Prof. Dr. Hocanın tarafından Prof. Dr. Yaratan’a Lefkara işi pano takdim edildi.

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