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Ünlü yazar Metin Hara DAÜ'de!

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek etkinlik dizisi kapsamında, yazar ve oyuncu Metin Hara, DAÜ öğrencileri ile bir araya gelecek.
Ünlü yazar Metin Hara DAÜ'de!

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek etkinlik dizisi kapsamında, dünyaca ünlü yazar, oyuncu, gelişim uzmanı Metin Hara, DAÜ öğrencileri ile bir araya gelerek “Aşkın İstilası – Yol”, “Aşkın İstilası – Dem”, “İyiliğin Bilim Hali” ve “İyiliğin Hareket Hali” kitapları hakkında konuşacak. 5 Aralık 2018 Çarşamba günü, saat 14:30’da, DAÜ Aktivite Salonu’nda gerçekleşecek olan söyleşinin dili Türkçe olacak.

 

Metin Hara Kimdir?

14 Haziran 1982 tarihinde, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlköğrenimini 50. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda tamamladıktan sonra, orta ve lise öğrenimi için Üsküdar Amerikan Koleji’ne gitmiştir. Üsküdar Amerikan Koleji'ni bitirdikten sonra Çapa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde eğitim hayatını tamamladı. Üniversite hayatı boyunca geçimini sağlamak için reklam oyunculuğuna başlamış, birçok ulusal ve global markanın Türkiye ve yurtdışındaki tanıtım mecralarında yer almıştır. 2007 yılında ''Dinle Neyden'' adlı filmin başrol oyuncularından biri olarak 2008'de Uluslararası Ankara Film Festivali’nde en iyi genç yetenek ödülüne layık görülmüştür.

 

2008 yılında "Trusthuman-İnsanagüven" projesini hayata geçiren Metin Hara "Başka Bir Dünya Mümkün" felsefesiyle bireysel seanslar ve toplu seminerlerle insanların hayatına dokunmaya devam etmiştir. 2014 yılında ''Aşkın İstilası'' 3'lemesinin 1. kitabı olan "Yol" kitabı, sadece ilk 3 ayda 100,000'in üzerinde satmış, yaklaşık 8 ay boyunca bestseller listelerinde kalmıştır. Her dokunduğu hayat için ağaç diken, yunus evlat edinen, hapishanelere, yetimhanelere, huzurevlerine yaptığı ziyaret ve yardımlarla dikkat çekmiştir. Birçok çevre ve sosyal sorumluluk derneğine üye olan Metin Hara, aynı zamanda Kansersiz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

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