“Vounous Uluslararası Pişmiş Toprak” sempozyumu bugün başlıyor

Resmi açılışı 14 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek sempozyum nedeniyle basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Proje Başkanı, Araştırmacı Rauf Ersenal, Çatalköy Belediyesi Sanat Danışmanı Derman Atik de katıldı.

Mehmet Husioğlu basın toplantısında yerleşim alanının 5 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirterek projeyi 6 yıl önce başlattıklarını belirtti.

Hulusioğlu, proje ile vounous antik yerleşkesine sahip çıktıklarını kaydederek, amaçlarının bu tarihi alanı açık hava müzesine dönüştürmek olduğunu söyledi.

Böylesi projelerin sadece belediyelerin çabasıyla gerçekleşemeyeceğini dile getiren Hulusioğlu, merkezi yönetimlerin de katkı koymasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Proje Başkanı Rauf Ersenal ise pandemi nedeniyle etkinliğe 2 yıl ara verdiklerini belirtti.

Ersenal, etkinliğe yurt dışından 12 ülkemizden ise 52 sanatçı ve akademisyenin katılacağını belirtti.

Çatalköy Belediyesi Sanat Koordinatörü Derman Atik de basın toplantıısında kısa bir konuşma yaptı.

Atik, Vounousantik yerleşim alanının eski eserler ve müzeler dairesi ile işbirliğinde korunduğuna değinerek, tüm halkı düzenlenecek sempozyumu izlemeye davet etti.