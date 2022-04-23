YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü Öğrencilerine İki Ayrı Ödül

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü Öğrencilerine “Güçlü Kadınlar Yarını İnşa Ediyor” etkinliği ve “Genç Sanatçılar Resim Yarışması”ndan iki ayrı ödül

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Sima Osum “Güçlü Kadınlar Yarını İnşa Ediyor” proje yarışmasında ikinci olurken aynı bölümde üçüncü sınıf öğrencisi olan Halil Çobancık, bu yıl Birkan Uzun anısına düzenlenen Genç Sanatçılar Resim Yarışması’nda Kültür Dairesi Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü öğrencilerinin çalışma ve projeleri iki farklı organizasyonda ödüle layık bulundu. Dördüncü sınıf öğrencisi Sima Osum, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKA), Saydam Tarih ve Eğitim Vakfı, GİKAD Akademi ve Habitat Derneği işbirliğiyle, girişimciliği teşvik etmek amacıyla düzenlenen “Güçlü Kadınlar Yarını İnşa Ediyor” proje etkinliğinde seçici kurul tarafından ikincilik ödülüne layık bulundu. Yakın Doğu Üniversitesi Plastik Sanatlar Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Halil Çobancık ise, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür ve Çevre Bakanlığı ve Kültür Dairesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Genç Sanatçılar Resim Yarışması”nda jüri tarafından ödüle layık görüldü.

“Mobil Uygulama ve Token destekli Ped Otomatı” projesine ikincilik ödülü

Genelde girişimciliği özelde ise kadın girişimciliğini teşvik etmek için pek çok kurumun iş birliği ile düzenlenen “Güçlü Kadınlar Yarını İnşa Ediyor” etkinliği kapsamında düzenlenen fikir maratonunda 16 ayrı takım geliştirdikleri iş fikirleri ile oluşturdukları projelerini jüriye sundu. Aralarında iş insanları ve dernek yöneticilerinin yer aldığı jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda aralarında Yakın Doğu Üniversitesi öğrencisi Sima Osum’un da yer aldığı Gench Takımı’nın geliştirdiği “Mobil Uygulama ve Token destekli Ped Otomatı” projesi ikincilik ödülüne layık görüldü.

Yakın Doğu Üniversitesi öğrencisi Halil Çobancık, Birkan Uzun anısına düzenlenen resim yarışmada Kültür Dairesi Özel Ödülü’ne layık görüldü

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Halil Çobancık ise, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 12’ncisi, Birkan Uzun anısına gerçekleştirilen “Genç Sanatçılar Resim Yarışması”nda ödüle layık görüldü. 30 genç sanatçının 107 eserle katıldığı yarışmada, seçici kurulu Gökçe Keçeci, Hüseyin Özinal ve Osman Keten’den oluşan jüri tarafından Halil Çobancık’ın “Body” isimli çalışması “Kültür Dairesi Özel Ödülüne” layık görüldü. Çobancık'a ait “Bakış I”, “Bakış II”, “Bakış III” ve “Mavi Gezegen” isimli çalışmaları da sergilemeye değer bulundu.