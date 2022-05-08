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Yerel seçimde hezimetin ardından Boris Johnson’ın koltuğu tehlikede

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Britanya’daki yerel seçimlerde iktidardaki Muhafazakar Parti, 460’tan fazla belediye meclis üyeliği ve 12 belediyede kontrolü kaybederken, Kuzey İrlanda’daki parlamento seçimlerindeyse ayrılığı savunan Sinn Fein önde çıktı.
Yerel seçimde hezimetin ardından Boris Johnson’ın koltuğu tehlikede

Dört bölgeden oluşan Britanya’da İngiltere, Galler ve İskoçya’da yapılan yerel seçimlerde toplam 200 belediyenin 196’sında koltuklar belli oldu.

Buna göre, Başbakan Boris Johnson’ın liderliğindeki Muhafazakar Parti, belediye meclislerinde İngiltere’de 338, Galler’de 67 ve İskoçya’da 62 sandalye kaybetti. Partinin kontrolü kaybettiği belediye sayısı 12 oldu.

Muhafazakarlar, İskoçya’da bağımsızlık yanlısı İskoç Ulusal Partisi (SNP) ve İşçi Partisi’nin ardından geldi. Muhafazakar Parti’nin bölgede üçüncülüğe düşmesi, bağımsızlık referandumu isteyen SNP’nin elini güçlendirdi.

İşçi Partisi’nin başarısı sınırlı

Ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin sandalye sayısı İngiltere’de 51, İskoçya’da 20 ve Galler’de 58 arttı. Parti, Muhafazakarların başkent Londra’daki kalelerinden Wandsworth ve Westminster dahil altı yeni belediyede kontrolü elde etti.

BBC, sayımın tamamlanmasıyla İşçi Partisi’nin oyların yüzde 35’ini, Muhafazakarlarınsa yüzde 30’unu alacağının tahmin edildiğini duyurdu.

Sky News, mevcut sonuçlar dikkate alındığında bir sonraki genel seçimde Muhafazakar Parti’nin iktidarı kaybedeceğini öngördü.

Seçimde beklenmedik çıkışı Liberal Demokratlar yaptı. Beş yeni belediye kazanan Liberal Demokratların elde ettiği yeni sandalyelerin sayısı da 222 oldu.v

Böylelikle iktidar partisi yerel seçimlerde 467 sandalye kaybetti.

‘Zor bir gece’

Başbakan Johnson, partisinin bazı yerlerde ‘zor bir gece’ geçirdiğini, ancak sonuçların genel olarak karışık olduğunu ileri sürdü.

İşçi Partisi lideri Keir Starmer, partisinin bir sonraki genel seçimleri kazanma yolunda olduğunu söyledi.

Liderlik mücadelesi başlayabilir

Muhafazakarların son 10 yıldaki en kötü ikinci büyük başarısızlığı olarak kayda geçen seçimlerin, zaten koltuğu tehlikede olan Johnson’ı daha da köşeye sıkıştırması bekleniyor.

İşçi Partisi’nin yüzde 5 gerisine düşen ve bir sonraki seçimde iktidarı kaybetme riski bulunan partinin milletvekillerinin bir liderlik mücadelesi başlatabileceği değerlendiriliyor.

Koltuğunu kaptıran Carlisle belediye meclisi başkanı, BBC’de sonuçların sadece başbakanlıktaki partilerden kaynaklanmadığını belirterek, “Esasen, insanların artık başbakanın gerçeği söyleyeceğine dair bir güveni olduğunu sanmıyorum” dedi.

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