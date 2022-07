Beyonce’nin yeni albümü 'Renaissance' sızdırıldı

Beyonce hayranlarının albüm özlemini sona erdirmeye hazırlanan 'Renaissance' belirlenen tarihten daha önce internete sızdırıldı. 29 Temmuz’da piyasaya çıkması gereken albüm, yaklaşık 36 saat önce piyasaya çıktı. Albüm CD’lerinin Avrupa’nın birkaç yerinde satıldığına dair fotoğraflar paylaşan Beyonce hayranları, albümün sızdırıldığı haberini doğruladı.

ŞARKI LİSTESİNİ PAYLAŞTI

6 senelik albüm sessizliğine son vermeye hazırlanan şarkıcı, sosyal medya hesabından tüm şarkıların adını duyurmıştu. İşte şarkıcının yeni albümündeki şarkılar;

I’m That Girl

Cozy

Alien Superstar

Cuff It

Energy

Break My Soul

Church Girl

Plastic Off the Sofa

Virgo’s Groove

Move

Heated

Thique

All Up in Your Mind

America Has a Problem

Pure/Honey

Summer Renaissance

6 SENELİK ARA

'Renaissance’, şarkıcının 2016 yılında piyasaya sürdüğü ‘Lemonade’ albümünden sonraki ilk stüdyo çalışması olacak. Şarkıcı Lemonade albümü ile Grammy’de 9 adaylık kazanmıştı. ‘Formation’ klibi Grammy Ödülleri'nde En İyi Müzik Video ödülünün sahibi oldu.