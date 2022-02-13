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Dallas Açık'ta Tenis Tarihinin 'Tie-Break' Rekoru Kırıldı

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Dallas Açık'ta Tenis Tarihinin 'Tie-Break' Rekoru Kırıldı
Dallas Açık'ta Tenis Tarihinin 'Tie-Break' Rekoru Kırıldı

İki ABD'li sporcunun karşı karşıya geldiği yarı final mücadelesinde ilk seti 7-6 alan Opelka, ikinci setin "tie-break"inde de rakibine 24-22 üstünlük kurarak finale yükseldi.

Opelka ve Isner, 1990 yılında başlayan ATP Tur tarihinde puan olarak en uzun "tie-break" rekorunu kırdı. Maçta 39 kez "ace"lerden puan bulan Opelka, istatistiklerin tutulmaya başlandığı 1991 yılından bu yana iki setli maçlarda en çok "ace" atan tenisçi oldu.

24 yaşındaki Opelka, finalde Jenson Brooksby ile karşılaşacak.

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