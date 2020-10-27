DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ağaç dikimi etkinliği gerçekleştirdi

DAÜ DR. FAZIL KÜÇÜK TIP FAKÜLTESİ 2019 – 2020 AKADEMİK YILI DÖNEM BİRİNCİSİNİ ONURLANDIRMA VE MEZUNLAR ADINA AĞAÇ DİKİMİ ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 2019 – 2020 Akademik Yılı Dönem Birincisini Onurlandırma ve Mezunlar Adına Ağaç Dikimi Etkinliği 27 Ekim 2020 Salı günü, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nde akademisyen, mezunlar ve ailelerinin katılımı ile gerçekleşti.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte açılış konuşmasını Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora gerçekleştirdi. 2 yıl önce ilk mezunlarını verdiklerini ve onların fakülte bahçesine diktikleri zeytin ağaçlarından ilk ürünleri toplayarak Kıbrıs’a özgü çakıstesleri yaptıklarını ifade eden Prof. Dr. Gökçora, dileğinin dünyanın dört bir yanına dağılan mezunların gün geçtikçe diktikleri zeytin ağaçları gibi kök salarak harika ürün vermeleri olduğunu ifade etti. Mezunlara hitaben konuşmasında kendilerine ve ailelerinin yanı sıra ülkelerine ve insanlığa karşı da sorumlu genç hekimler olduklarını kaydeden Prof. Dr. Gökçora, hayal güçlerini kullanarak çok çalışmaları gerektiğini kaydetti. Prof. Dr. Gökçora, genç hekimlere birlik ve beraberliğin değerini bilmeleri ve buna engel olmak isteyenlere karşı da sağlam durmalarını yönünde temennilerde bulundu.

“Aynı Sevinci ve Heyecanı Yaşıyoruz”

DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu ise konuşmasında DAÜ ailesi olarak tüm mezunlar ile aynı sevinci ve heyecanı yaşadıklarını ifade etti. Beyaz önlüğün saflığın, temizliğin, dürüstlüğün, umudun ve şifanın simgesi olduğunu kaydeden Doç. Dr. İşçioğlu, yeni hekimlere mesleklerine olan tutku ve inancı hiç kaybetmeden onurla taşımaları temennisinde bulundu. 3. dönem birincisi Dr. Yeliz Lerzan Baybar 6 yıl önce hayal ve hadefler ile başladıkları bu yolculuğun bir son olmadığı ve yeni bir başlangıç olduğunu ifade ederek sorumluluklarının bilinci ile ileriye yürüyeyceklerini vurgulayarak, her zaman yanlarında olan hocalarına desteklerinden ötürü teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

Açılış konuşmalarının ardından Doç. Dr. Deniz İşçioğlu’nun 3. Dönem Birincisi Dr. Yeliz Lerzan Baybar’a plaket ve Gazimağusa’nın simgesi olan Karga heykeli takdimi ile Prof. Dr. Nahide Gökçora’nın mezunlara diplomalarını takdimi ile devam etti. Etkinlik öğrenci temsilcisi Dr. Buse Ataoğlu’nun 3. Dönem mezunlar adına zeytin ağacı dikimi gerçekleştirmesi ve ardından da mezunların hekimlik antlarını okumaları ile son buldu