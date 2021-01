DAÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kağan Günçe Uluslararası Dergide Danışma Kurulu Üyesi Oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi, aynı zamanda Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Kağan Günçe’nin Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi olduğu “Journal of Design for Resilience in Architecture & Planning – Mimarlık ve Planlamada Dayanıklılık için Tasarım Dergisi (DRArch)” yayın hayatına başladı. DRArch’ın ilk sayısı, 29 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı. Akademik derginin ilk sayısında, DAÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kağan Günçe’nin DAÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Doktora Öğrencisi Eman Albraifkani ile birlikte kaleme almış olduğu “Hybrid Spaces as a Conceptual Framework for Adaptation – Adaptasyona Yönelik Kavramsal Bir Çerçeve Olarak Hibrit Mekanlar” başlıklı makale de yer aldı.

Yeni Bir Akademik Forum

DRArch’ın editör kadrosunda; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Türkiye, Japonya, ABD, İsveç, Polonya, Norveç, İngiltere, Hollanda, ABD, İtalya, Avustralya, Portekiz, Yunanistan ve Katar’dan toplamda 39 akademisyen yer alıyor. DRArch, geleceği görmeye yönelik uzun vadede sürdürülebilir ve teknolojik gelişmeleri, estetikten alınan ilhamla sentezleyebilen tasarımlar ve tasarım metotları ile ilgileniyor. Tasarımda dayanıklılık, değişime uygunluk, adaptasyon yeteneği ile zorluklardan hızlıca kurtulma kabiliyeti anlamında kullanılmaktadır. Değişime uygun tasarlanan mekanlar, yapılar ve şehirler daha kaliteli yaşamlara olanak sağlıyor. Dirençli, dayanıklı ve değişime uygun tasarımlar; değişime adapte olmak, yenilikçi araçlar geliştirmek, teknolojiyi insanlar ve çevre için kullanmak, esneklikle ilgilenmek, dayanıklılık, hareket kabiliyeti ve insaniyet anlamına gelmektedir. DRArch, yenilikçi yaklaşım ile mevcut tasarım birikimlerini bir araya getirerek, daha iyi ve mutlu şekilde inşa edilmiş bir çevrenin elde edilmesi için yeni bir forum olma özelliği taşıyor