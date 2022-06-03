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DAÜ’de “Gönülden Eğitim” Kermesi

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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde(DAÜ) ” Gönülden Eğitim” sloganıyla kermes düzenlendi.
DAÜ’de “Gönülden Eğitim” Kermesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi İnsan Kaynakları, Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nün organize ettiği kermes, büyük ilgi gördü.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde öğrenim gören ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrenciler yararına gerçekleştirilen kermeste stantlar kurularak satış yapıldı.

Üniversite personelinin kendi imkanlarıyla yaptığı ev yapımı yiyecek, içecek ürünleri kurulan stantlarda satışa sunuldu.

Kermesten elde edilen gelir Öğrenci Sosyal Yardım Fonu’na bağışlandı.

 

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