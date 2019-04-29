DAÜ’de rock şöleni

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Rock’n EMU” etkinliğinin 9.’su, bu yıl 26 Nisan 2019 Cuma günü, 17:00 – 03:30 saatleri arasında, DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Her yıl olduğu gibi büyük bir coşku ve katılım ile gerçekleştirilen etkinlikte; Türkiye’nin ünlü rock grupları ve rock sanatçıları Duman, Hayko Cepkin, Pentagram, Evrencan Gündüz saat 17:00’den itibaren DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda rock severlere unutulmayacak bir gece yaşattı. Etkinlikte ayrıca ülkemizin sevilen gruplarından Force Awakens ile DAÜ Müzik Kulübü de rock severlere muhteşem birer konser sundu.

Stadyum Tamamen Doldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) dört bir yanından DAÜ’ye akın eden halk, konserleri büyük bir coşkuyla seyretti. Girişin ücretsiz olduğu konserlerde, DAÜ Stadyumu’nda büyük izdiham yaşandı. Katılımcı gruplara teşekkür plaketlerini DAÜ Rektörlüğü adına DAÜ Akademik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Tanju Besler ile Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu takdim etti.