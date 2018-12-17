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DAÜ’den başarılı öğrencilerine nakdi çek ödülü

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2017 – 2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde üstün başarı gösteren öğrencilerini ödüllendirdi
DAÜ’den başarılı öğrencilerine nakdi çek ödülü

Fakülte ve Yüksekokullar’da ilk 10’a girmeyi başaran 131 öğrenciye 14 Aralık 2018 Cuma günü, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda, saat 14:00’te düzenlenen tören ile 3 kategoride nakdi çek teslim edildi. Törene; DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Akademik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Tanju Besler, Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu, Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova ile Rektör Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Arif Akkeleş de katıldı.

 

“Tüm Öğrencileri Kutluyorum”

Tören, DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı öğretim üyelerinin gerçekleştirdiği müzik dinletisinin ardından başladı. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, başarılı olmanın oldukça haz verici bir duygu olduğunu, ancak akademik başarının yanında sosyal başarının da büyük önem taşıdığını vurguladı. DAÜ’nün uluslararası ortamı ve düzenlediği çeşitli etkinliklerle öğrencilerine yalnızca bilimsel değil, aynı zamanda sosyal olarak da ciddi bir katkıda bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Osam, başarı gösteren tüm öğrencileri kutladı.

 

Dizüstü Bilgisayar da Hediye Edildi

Tören öğrencilerin Fakülte Dekanları, Yüksekokul Müdürleri, Bölüm Başkanları ve Öğretim Üyeleri eşliğinde nakdi çeklerini teslim almaları ile devam etti. Ödüller birincilere brüt asgari ücretin 3 katı, ikincilere 2 katı ve üçüncülere ise brüt asgari ücret miktarı olarak 3 kategoriye ayrılıyor. Öte yandan; söz konusu etkinlikte ÖSYM’nin düzenlediği üniversite giriş sınavı (YKS) sonucu ilk 2000 ve 2001 ile 5000 sıralamasına girerek, DAÜ’ye 2018 – 2019 Akademik Yılı’nda kayıt yaptıran başarılı öğrenciler ile Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu 2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi Yeterlilik Sınavı’nda ilk üçe girmeyi başaran öğrencilere dizüstü bilgisayar da takdim edildi. Etkinliğe ayrıca çok sayıda öğretim üyesi de katılarak öğrencilerin mutluluğunu paylaştı.  

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