Güney Kıbrıs’ta yaptırımlar konusunda toplantı yapıldı

Güney Kıbrıs hükümetinin, ABD ve İngiltere’nin, Rusya aleyhindeki yaptırımları ihlal ederek Rus oligarklarla iş birliği yapmakla suçlanan Güney Kıbrıs’tan özel ve tüzel kişiler aleyhinde uyguladığı yaptırımlar konusunda, iki eksende hareket etmeyi tercih

Fileleftheros gazetesi, “Washington ve Londra’yla Açık Hat” başlıklı haberinde, ilk eksende, Güney Kıbrıs’ın konuya müdahil olmasıyla ilgili olarak ek bilgiler toplanması amacıyla, siyasi ve teknokratik aşamada gerçekleşecek hareketlerin bulunduğunu yazdı.

İkinci eksende ise AB’nin yaptırımlarının eksiksiz uygulanması, aynı zamanda ABD ve İngiltere ile iş birliği yapılmasının bulunduğunu yazan gazete, Lefkoşa Rum kesiminin, bu konu nedeniyle, ABD ile İngiltere’yle olan iş birliği köprülerinin havaya uçmasına izin vermemeye kararlı göründüğünü ifade etti.

ABD ve İngiltere’nin uyguladığı yaptırımlar konusunun ele alınması için dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığında Başkanlık Sarayı'nda bir toplantı yapıldığını ve Hristodulidis’in toplantıda AB yaptırımlarından herhangi bir sapmaya müsamaha gösterilmeyeceği mesajını verdiğini yazan gazete, toplantıda iki ülkenin açıkladığı ilgili listede yer alan Güney Kıbrıs’tan özel ve tüzel kişilerle ek bilgilerin siyasi ve teknokratik aşamada ele alınmasının kararlaştırıldığını belirtti.

Gazete, bu bilgilerin, söz konusu meselelerin Hukuk Dairesi'ne sevk edilmesi ve konuyla ilgili daha net bir resim ortaya çıkması için gerekli addedildiklerini de belirtti.

Dün başkanlıkta yapılan toplantıda bunların kolay meseleler olmadığının, aynı zamanda belirli veya diğer gerçek ve tüzel kişilerin olaya müdahil olması ile belirli ülkeler tarafından benzer açıklamaların yapıldığı süre zarfında gerçekleşen faaliyetlerin netleşmesi gerektiğinin ortaya çıktığını yazan gazete, Lefkoşa Rum kesiminin, toplamak istediği bilgilerle, Amerikalılar ve İngilizlerin açıklamalarında atıfta bulunulan kişilerin olaya müdahil olma dereceleri konusunda net bir görüntüye sahip olmak istediğine işaret etti.

YOL HARİTASI HAZIRLANIYOR

Gazeteye göre Güney Kıbrıs Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis'in dünkü toplantının ardından yaptığı açıklamaya yer veren gazete, Hristodulidis’in, yapılması gereken etkili faaliyetlerle birlikte bir yol haritası hazırlanmasını istediğini söylediğini iletti.

Hristodulidis’in, ülkenin itibarının korunması gerektiği ve AB yaptırımlarından herhangi bir sapmaya müsamaha gösterilmeyeceği hususunda net bir mesaj gönderdiğini de ifade eden Letimbiotis, İngiliz Yüksek Komiserliği'nin Rum Yönetimi'nin iş birliğini öven açıklamasından memnuniyetle haberdar olduklarını da söyledi.

Letimbiotis, devletin tüm birimleri ile yetkili makamlarının, koordineli bir şekilde, İngiltere ve ABD’nin ilgili servisleriyle teknokratik ve siyasi aşamada iletişim kurduklarını da kaydetti.

Yukarıdakilerin ötesinde, Rum Merkez Bankası Müdürü'nün, bankacılık kurumlarının listelerde yer alan özel ve tüzel kişilerin banka hesaplarının dondurulması konusunda hareket ettiği konusunda bilgi verdiğini ifade eden Letimbiotis, öte yandan Avrupa Merkez Bankası'nın, Güney Kıbrıs’ın son yıllarda büyük sıçramalar yaptığını düşündüğünü de iletti.

Haberde, son yıllarda Güney Kıbrıs’ta 43 bin paravan şirket ile 123 bin banka hesabının kapandığı, öte yandan bugün Güney Kıbrıs’taki mevduatların yalnızca yüzde 2,2’sinin sahibinin Rus vatandaşları olduğu da kaydedildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre ise, Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis açıklamasında ayrıca, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Ulusal Yaptırım Uygulama Birimi kurulmasına ilişkin prosedürler konusunda bilgilendirildiğini, bununla birlikte bu birimin, İngiltere’deki ilgili birimden teknokratik destek alacağını sözlerine ekledi.

AVRUPA KOMİSYONUNDAN AÇIKLAMA

Gazeteye göre, Avrupa Komisyonu Sözcüsü Arianna Podesta ise konu hakkında dün Kıbrıs Rum Haber Ajansı'nın sorularına verdiği yanıtta, Avrupa Komisyonu’nun yaptırımların uygulanmasıyla ilgili meseleler konusunda üye devletlerle iletişim halinde olduğunu söyledi.

Avrupa Komisyonu’nun olası yaptırımlarla ilgili olarak gelecekteki planlamaları yorumlamadığını ifade eden Podesta, üye devletlerle yaptıkları temasları yorumlayamayacaklarını da sözlerine ekledi.