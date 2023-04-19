Güney Kıbrıs’taki siber saldırıların etkileri sürüyor

Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta Açık Öğretim Fakültesi, Tapu Dairesi ve Kıbrıs Üniversitesi’ne siber saldırıların faillerine fidye ödenmediği, en büyük zararın ise, kullanıcı bilgileri çalınan Açık Öğretim Fakültesi’nin gördüğünü yazdılar.

Habere göre, Rum polisinden yapılan açıklamada, siber korsanların kullandıkları sunucuların eski bir doğu Avrupa ülkesinde olduğunun tespit edildiği, Açık Öğretim Fakültesi kullanıcılarının bilgilerinin ise, fidye ödenmediği için, korsanlar tarafından kamuoyuna açıklanmasının beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, iki kamu kuruluşunun da korsanların hedefinde olduğu yönünde bilgiler bulunması sebebiyle bu kurumlara önlemlerini arttırmaları uyarısında bulunulduğu da vurgulandı.