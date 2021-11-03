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Kempo Milli Takım Dünya Şampiyonasına Damga Vurdu

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Kempo Milli Takım Dünya Şampiyonasına Damga Vurdu
Kempo Milli Takım Dünya Şampiyonasına Damga Vurdu

 Kempo Savunma Sporları Federasyonu Milli takımı Antalya’da gerçekleştirilen 17.İKF (Kempo Federasyonu) Kempo dünya şampiyonasında elde ettikleri başarılı derecelerle damga vurdu. 25-31 Ekim tarihleri arasında Türkiye’nin Antalya şehrinde gerçekleştirilen 17.İKF Kempo dünya şampiyonasına katılan Kempo milli takım dünya şampiyonasında 2 gümüş,  7 boronz madalya, toplamda 9 madalya kazanarak başarılı bir şekilde şampiyonayı tamamladı.   

Kempo Milli Takım Kafilesi

Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngenç’in kafile başkanlığındaki  Kempo milli takım kadrosunda Ekim Özgüvenli, Mustafa Bürüncük, Umar Abdulaziz, Can Uğuroğlu, Tarık Yayar, Mertsan Çakırlı, Büşra Turan, antrenör Cuma Öztürk, hakem Vedat Yayar’dan oluşan 7 sporcu, 1 antrenör, 1 hakem, 2 idarecinin katıldığı 17.İKF Kempo Dünya şampiyonasına yaklaşık 90 ülkeden 320 sporcu katıldı.    

Kategorilerdeki Madalyalar

Kempo Savunma Sporları Federasyonu kurulduktan sonra Kempo milli takım Türkiye’nin Antalya şehrinde düzelenen 17.İKF Kempo dünya şampiyonaya resmi olarak ilk kez katılarak önemli başarılar elde etti. 16-18 yaş grubu Büşra Turan, Semi Kempo 65 kg Türkiye’li rakibi Fatmagül Kabuk’u yenerek Dünya 3.sü, U16 yaş grubu Tarık Yayar Semi Kempo 60 kg

Endonezya’lı rakibi Raka Natawijaya Raharjo’yu yenerek Dünya 2.si, ayrıca Full Kempo kategorisinde Romanya’lı rakibi Garoafa Alexandru’ya yenilerek Dünya 3.sü, U16 yaş grubu

Mertsan Çakırlı 90 kg Mihai Iulian’a Semi ve Full Kempo kategorisinde yenilerek Dünya 3.lüğü, 21-38 kategorisi Can Uğuroğlu 65 kg Semi Kempo kategorisinde Said Allali’ye kaybederek 5.nci, Full Kempo kategorisinde çeyrek finalde Portekizli rakibi Ricardo Fonseca’ya elenerek Dünya 3.sü, 21-38 yaş kategorisi MustafaBürüncük 65 kg

Submission kategorisinde Hicham Djouahir’i yenerek Dünya 3.lüğü, ayrıca Knockdown kategorisinde Andrei Fiazanov’a kaybederek Dünya 3.lüğü, 21-38 yaş kategorisi Ekim Özgüvenli 80 kg Submission kategorisinde finalde fransız rakibi Alix Jeanguillaume’ye yenilerek Dünya 2.si oldu. 17.İKF Kempo dünya şampiyonasına katılan Kempo milli takım dünya şampiyonasında 2 gümüş,  7 boronz madalya, toplamda 9 madalya kazanmayı başardı.

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C Class Hakemlik Belgeleri Verildi

Türkiye’nin Antalya şehrinde gerçekleştirilen 17.İKF Kempo dünya şampiyonasında Kempo Dünya Federasyon Başkanı Amatto Zaharıa tarafından hakemlerimizden Vedat Yayar ve Cuma Öztürk’e  C Class hakemlik belgeleri verildi.

Teşekkür Edildi

KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngenç, Türkiye’nin Antalya şehrinde gerçekleştirilen 17.İKF Kempo dünya şampiyonasına katlan Kempo Milli takıma malzemelere (eşofmanlar, çanta ve ayakkabılar) sponsor olarak destek olan ve katkı sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyük Elçisi Ali Murat Başçeri, TC Gençlik ve Spor Bakanlığı Ülke Koordinatörü Mithat Tekçam’a teşekkür etti.

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25-31 Ekim 2021 tarihlerinde Antalya’da yapılan 17.Kempo Dünya Şampiyonasına KKTC Kempo Milli Takımı elde ettiği dereceler şöyle.

16-18 Yaş Grubu

Büşra Turan (Semi Kempo 65 kg Dünya 3.sü)

U16 Yaş Grubu

Tarık Yayar (Semi Kempo 60 kg Dünya 2.si- Full Kempo Dünya 3.sü)

U16 Yaş Grubu

Mertsan Çakırlı (Semi ve Full Kempo 90 kg Dünya 3.lükleri)

21-38 Kategorisi

Can Uğuroğlu (Semi Kempo 65 kg 5.nci, Full Kempo 65 kg Dünya 3.sü)

21-38 Yaş Kategorisi

Mustafa Bürüncük (Submission ve Knockdown kategorilerinde 65 kg Dünya 3.lükleri)

21-38 Yaş Kategorisi

Ekim Özgüvenli (Submission kategorisi 80 kg Dünya 2.si)

 

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