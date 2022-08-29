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Lirik Şiir Grubu, Gönyeli’de sahne alacak

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Lirik Şiir Grubu, Gönyeli’de sahne alacak
Lirik Şiir Grubu, Gönyeli’de sahne alacak

Kıbrıs Edebiyat Derneği çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Lirik Şiir Grubu, Telsim ana sponsorluğunda çıktığı 10’uncu yıl turne programında 31 Ağustos Çarşamba akşamı Gönyeli’de  sahne alacak.

 Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu’nda sahne alacak Lirik Şiir Grubu, “Bizim Şiirlerimiz-Bizim Şarkılarımız” başlıklı etkinlikte, Mustafa Gökçeoğlu şiirleri de okuyacak.

 Merter Refikoğlu, Şehbal Hamzaoğulları, Yıltan Taşçı, Kemal Taşçı ve Serkan Soyalan’dan oluşan Lirik Şiir Grubu’nun dinletisi, halka açık ve ücretsiz olacak.

 Etkinlik, saat 20.00’de başlayacak.

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