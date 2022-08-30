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Meghan Markle: “Prens Charles ve Prens Harry, ben ve babam gibi olmamalı”

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Meghan Markle, eşi Prens Harry'nin, babası Prens Charles'la arasını düzeltebileceğini umut ettiğini açıkladı.
Meghan Markle: “Prens Charles ve Prens Harry, ben ve babam gibi olmamalı”

2020 yılında İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki resmi görevlerinden ayrılan Prens Harry (37) ve Meghan Markle (41), ABD'ye yerleşerek farklı bir hayat tarzını benimsemişti.

Kraliyet ailesinden ayrılsalar da, bağlarını tam olarak koparamayan çift, zaman zaman yaptıkları açıklamalarla da sık sık gündeme geliyorlar.

Son olarak The Cut dergisine kapak olan ve kapsamlı bir röportaj veren Markle, babası Thomas Markle ile arasındaki mesafeli ilişkiyi de tekrar gündeme taşıdı.

Kendi babasına atıfta bulunarak, “Harry, bana ‘Babamı bu ayrılık sürecinde kaybettim’ dedi. Onlar, benim olduğum gibi olmak zorunda değil ama bu onun kararı” şeklinde konuştu.

“AFFETMEK ÖNEMLİ”

Prens Harry ise babası Prens Charles’ın kendisinin telefonlarına çıkmadığını ve maddi olarak yardımlarını kestiğini belirtmişti.

Markle’a, ailelerle aralarındaki çatlakları gidermek için yer olup olmadığı sorulduğunda, “Bence affetmek gerçekten önemli. Affetmemek çok daha fazla enerji gerektirir. Ama affetmek çaba gerektirir. Ben gerçekten aktif bir çaba harcadım, özellikle de her şeyi söyleyebileceğimi bilerek” cevabını verdi.

Meghan Markle ve Prens Harry, bir dizi hayır etkinliği için önümüzdeki hafta İngiltere’ye gidiyor. İki çocukları bulunan çiftin kraliyetle görüşüp görüşmeyecekleri ise henüz belirsiz.

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