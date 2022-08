Michael Jackson’ın ölümü mercek altında: “Birden fazla kişi sorumluydu”

25 Haziran 2009’da hayatını kaybeden Michael Jackson’ın trajik ölümü hakkındaki yeni iddialar dikkat çekti.

Los Angeles’taki evinde hayatını kaybeden Jackson’ın ölümünden kişisel doktoru Dr Conrad Murray sorumlu tutulmuş ve dört yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak davayı inceleyenler, Jackson’ın öldüğü zamanki uyuşturucu bağımlılığı düzeyine ulaşmasına izin verdiği için suçlu bulunması gereken başka kişilerin de olduğunu söylüyor.

Jackson’ın ölümünü konu edinen belgesele konuşan Doktor Murray, şarkıcının ölümünden sonra hapishanedeki deneyiminin yıkıcı olduğunu söylüyor. 69 yaşındaki kalp cerrahı, kasıtsız adam öldürmekten dört yıllık cezasının yarısını çektikten sonra 2013’te hapisten çıktı. Murray, 2006’da Jackson için çalışmaya başlamıştı.

OLAYI İNCELEYEN DEDEKTİF İTİRAF ETTİ

Murray, Jackson’a öldüğü gece, Los Angeles, Holmy Hills’deki kiralık evinde uyumasına yardımcı olmak için çeşitli ilaçlar vermişti. Ama şimdi Los Angeles Polis Departmanı Dedektifi Orlando Martinez, Michael Jackson’ın propofol gibi anestezik ilaçlar nedeniyle daha önce vefat etmemiş olmasının şaşırtıcı olduğunu itiraf etti:

“Bu ölümün kaçınılmaz olduğuna gerçekten inanıyorum. Michael istediğini alacaktı. Ve hayır dersen, bunu kendisi için yapacak birini bulurdu. Onun ölümünü hiç hesaba katmamış, suçlanacak bir sürü insan var.”

PEK ÇOK DOKTOR SORUMLU

Dedektif Martinez, Michael Jackson’ın kendisine ilaç yazacak çok sayıda farklı doktora gideceğini, bu nedenle normal dozlar yerine genellikle büyük miktarda biriktireceğini açıkladı. Ve Martinez belgeselde, pop yıldızının ölümünden tamamen Murray’in sorumlu olduğunu düşünmediğini itiraf ediyor; ancak mahkeme sürecinde diğer kişilerin suçlu olduğunu kanıtlamanın son derecede zor olduğunu söylüyor. Hatta o dönemde, dahil olmak istemedikleri için diğer uzmanların davaya yardım etmesinin bile zor olduğunu belirtiyor.

Murray ise Los Angeles’a, This Is It turnesi için hazırlanmasına yardım etmek için geldiğinde, Jackson’ın kişisel bir uyuşturucu zulası olduğunu keşfettiğini de söylüyor.

İLAÇ ALMAK İÇİN 19 SAHTE İSİM OLUŞTURMUŞ

Belgeselde; Jackson’ın farklı ilaçları toplamak için 19 sahte takma ad oluşturduğunu ve ünlü Hollywood dermatoloğu Arnold Klein’ın, her sahte kimliğe hangi reçetelerin gittiğini not eden özel bir defter tuttuğu da anlatılıyor.

Jackson’ın plastik cerrahı Dr. Harry Glassman, “Kendisiyle ilgilenen birden fazla, farklı doktoru vardı ve Doktor A’ya gidip sakinleştirici isterdi ve sonra Doktor B’ye gidip aynısını isteyebilirdi. Michael kendi ölümünden büyük ölçüde sorumludur, ancak tıp camiasından kesinlikle çok yardım gördü” diyor.

Jackson’a çok değer verdiğini itiraf eden Murray, bu bilgilerin hiçbirinin onunla paylaşılmadığını söylüyor:

“Tek doktoruymuşum gibi görünmesini sağladı… Michael’ın bir dermatoloğun ofisine veya herhangi bir doktora gittiğini ve her gün vurulduğunu veya üzerine opioidler damlatıldığını bilseydim farklı olurdu.”