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‘Nirvana bebeği’ için son karar: Zaman aşımından reddine…

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Bebekken Nirvana’nın ‘Nevermind‘ albüm kapağında çıplak fotoğrafıyla yer alan adamın, ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçlamasıyla açtığı dava ‘yine‘ reddedildi.
‘Nirvana bebeği’ için son karar: Zaman aşımından reddine…

1991 tarihli ikonik Nirvana albümünün kapağında, önündeki oltaya takılı 1 dolarla çıplak şekilde görülen bebek Spencer Elden (31) geçen yıl ağustos ayında dört aylıkken çekilen fotoğrafının kullanımı için ailesinin izin vermediğini öne sürmüş ve çıplak fotoğrafın çocuk pornografisi niteliğinde olduğunu savunarak mahkemeye başvurmuştu.

Fotoğrafının kullanılmasının ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçunu teşkil ettiğini öne sürmüştü.

Elden’ın avukatı Robert Y. Lewis fotoğrafa 1 doların eklenmesinin bebeği seks işçisi gibi gösterdiğini savunmuştu. ‘Kalıcı duygusal sıkıntı’, ‘normal gelişimine ve eğitim sürecine müdahale’ ve ‘tıbbi ve psikolojik tedavi’ de dahil olmak üzere albüm kapağının bir sonucu olarak Elden’ın ‘yaşam boyu zarar gördüğünü ve göreceği’ iddia edilmişti.

Ancak yargıç başvurunun zamanaşımı nedeniyle kabul edilemeyeceğini belirtmişti.

Sanıklar arasında fotoğrafçı Kirk Weddle, eski Nirvana üyeleri Dave Grohl ve Krist Novoselic ve intihar eden Kurt Cobain’in eşi Courtney Love’ın avukatları ‘Elden’ın Nirvana bebeği olmaktan mutlu olduğunu, hatta ilerleyen yıllarda bu fotoğrafı tekrar çektirdiğini söylemişti.

YARGIÇ YİNE REDDETTİ

Elden, ret kararının ardından tekrar başvuru yaptı ancak Los Angeles’ta bir yargıç, Cuma günü verdiği karar ile ‘yine‘ zamanaşımının dolduğuna hükmetti.

‘Nirvana bebeği davası’ böylece kapanmış oldu.

Fotoğraf için Elden’ın ebeveynlerine 200 dolar ödenmişti.

O albümden önce dünya çapında tanınmayan Nirvana, 30 milyonluk satışa ulaşan Nevermind ile uluslararası üne kavuşmuştu.

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