Nöbetçi Eczane (24 Ekim 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
ABBASOĞLU ECZANESİ
|24.10.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 16 64
|ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
FULDEN DONANGİL ECZANESİ
|24.10.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 25 72
|Osman Paşa Cad. N0:29/B K.Çiftlik Lefkoşa- Corner Pup çaprazı
ORTAKÖY ECZANESİ
|24.10.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 330 32 00
|Şht.Gaz.Hasan Tahsn Cad. Lemar Yolu - Severse Döner Karşısı Ortaköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
BARIŞ ECZANESİ
|24.10.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 821 84 10
|Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ
|24.10.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 90 90
|Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne
RIZKI 2 ECZANESİ
|24.10.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 824 56 06
|Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
KUNTER GÜVEN ECZANESİ
|24.10.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 19 09
|Karakol Sok.N0:' Mağusa
NİLHAN SOYSAL ECZANESİ
|24.10.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 03 53
|Silahlı Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No: 29A, The Europen Hotel (Sema) - Adaş Bebe karşısı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
UYUMSAL ECZANESİ
|24.10.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 30 05
|Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
|24.10.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 728 83 12
|Atatürk Cad. 26/A Lefke
İSKELE BÖLGESİ
ÖZBİRTAN ECZANESİ
|24.10.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 22:00
|(0392) 371 22 24
|Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
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