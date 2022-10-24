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Nöbetçi Eczane (24 Ekim 2022)

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Nöbetçi Eczane (24 Ekim 2022)
Nöbetçi Eczane (24 Ekim 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ABBASOĞLU ECZANESİ

 24.10.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 16 64
 ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 

FULDEN DONANGİL ECZANESİ

 24.10.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 25 72
 Osman Paşa Cad. N0:29/B K.Çiftlik Lefkoşa- Corner Pup çaprazı

 

ORTAKÖY ECZANESİ

 24.10.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 330 32 00
 Şht.Gaz.Hasan Tahsn Cad. Lemar Yolu - Severse Döner Karşısı Ortaköy Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

BARIŞ ECZANESİ

 24.10.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 821 84 10
 Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

 

ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ

 24.10.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 90 90
 Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C Girne

 

RIZKI 2 ECZANESİ

 24.10.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 824 56 06
 Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

KUNTER GÜVEN ECZANESİ

 24.10.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 19 09
 Karakol Sok.N0:' Mağusa

 

NİLHAN SOYSAL ECZANESİ

 24.10.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 03 53
 Silahlı Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No: 29A, The Europen Hotel (Sema) - Adaş Bebe karşısı, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

UYUMSAL ECZANESİ

 24.10.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 30 05
 Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 24.10.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 728 83 12
 Atatürk Cad. 26/A Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

ÖZBİRTAN ECZANESİ

 24.10.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 22:00
 (0392) 371 22 24
 Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
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