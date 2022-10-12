Nöbetçi eczaneler 12 Ekim 2022 Çarşamba

LEFKOŞA BÖLGESİ:
BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ
12.10.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 225 61 61
Hacet Sok.N0:8 Din Sitesi Karşısı İş Bankası yanı Hamitköy
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SÖZÜÖZ ECZANESİ
12.10.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 229 33 00
Şht. Mehmet Kemal Sok., Akasya Apt., Lemar arkası, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu sırası, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
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TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ
12.10.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 93 40
Belediye Bulvarı N0:75/C Yenikent Gönyeli
GİRNE BÖLGESİ:
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
12.10.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 821 34 34
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
***
ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ
12.10.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0548) 870 84 42
Karaoğlanoğlu Cad. Dükkan No: 160/3, Starlux Sinema yanı, Girne
***
GÜNAY VARIŞ ECZANESİ
12.10.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 25 85
Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum
MAĞUSA BÖLGESİ:
ASYA TEKBIYIK ECZANESİ
12.10.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 868 09 01
İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance B Blok N0:3 Gazimağusa
***
CEREN ECZANESİ:
12.10.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 366 33 74
Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı
GÜZELYURT BÖLGESİ:
AYCAN ECZANESİ
12.10.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 23 16
Ecevit Cad. 4J Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ULUS ECZANESİ
12.10.2022 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
12.10.2022 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
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