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Nöbetçi Eczaneler (2 Kasım 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (2 Kasım 2022)
Nöbetçi Eczaneler (2 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ

 02.11.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 91 55
 Şht. Mustafa Ruso Cad. Yusuf Galeria 2 Dük. 45/2, Lemar süpermarket karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

 

İMGE ECZANESİ

 02.11.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 59 51
 Yaman Bey Sokak No: 8, Göçmenköy, Lefkoşa (Şht. Yalçın İlkokulu Karşısı)

 

PAPATYAM ECZANESİ

 02.11.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 23 30
 Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4 Kumsal Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

AYGÜL AYGIN ECZANESİ

 02.11.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0533) 830 00 49
 Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı

 

DÜNYA ECZANESİ

 02.11.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 00 09
 Salih Miroğlu Cad. Ataker İş Hanı No:1, Nusmar sokağı - Şokmar, Zeytinlik yolu, Girne

 

MARYAM ECZANESİ

 02.11.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0533) 842 36 37
 Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

MEVA ECZANESİ

 02.11.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 37 73
 15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa

 

ZEYNEP ECZANESİ

 02.11.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 18 47
 Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Mağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

GİLANLI ECZANESİ

 02.11.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 47 90
 Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

İLKSEN ECZANESİ

 02.11.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 727 82 40
 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

SELİN ECZANESİ

 02.11.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 22:00
 (0392) 371 28 56
 Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
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