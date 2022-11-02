Nöbetçi Eczaneler (2 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ
|02.11.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 91 55
|Şht. Mustafa Ruso Cad. Yusuf Galeria 2 Dük. 45/2, Lemar süpermarket karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
İMGE ECZANESİ
|02.11.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 59 51
|Yaman Bey Sokak No: 8, Göçmenköy, Lefkoşa (Şht. Yalçın İlkokulu Karşısı)
PAPATYAM ECZANESİ
|02.11.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 23 30
|Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4 Kumsal Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
AYGÜL AYGIN ECZANESİ
|02.11.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0533) 830 00 49
|Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı
DÜNYA ECZANESİ
|02.11.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 00 09
|Salih Miroğlu Cad. Ataker İş Hanı No:1, Nusmar sokağı - Şokmar, Zeytinlik yolu, Girne
MARYAM ECZANESİ
|02.11.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0533) 842 36 37
|Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
MEVA ECZANESİ
|02.11.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 37 73
|15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa
ZEYNEP ECZANESİ
|02.11.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 18 47
|Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
GİLANLI ECZANESİ
|02.11.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 47 90
|Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
İLKSEN ECZANESİ
|02.11.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 727 82 40
|Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
İSKELE BÖLGESİ
SELİN ECZANESİ
|02.11.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 22:00
|(0392) 371 28 56
|Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
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