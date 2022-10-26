Nöbetçi Eczaneler (26 Ekim 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
ÇAĞANSOY ECZANESİ
|26.10.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 67 66
|Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi NO:4 Yenikent Gönyeli
ÇAĞLAYAN ECZANESİ
|26.10.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 61 81
|İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa
DİLEK ECZANESİ
|26.10.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 18 67
|Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Yenişehir Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
ARDA ÇELİK ECZANESİ
|26.10.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 20 69
|Bellapais Yolu Zafer Cad. Bedel Plaza N0:4-5 Girne
EMİN ECZANESİ
|26.10.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0533) 870 19 46
|Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
SHİMA ECZANESİ
|26.10.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0548) 822 02 72
|Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.
MAĞUSA BÖLGESİ
ERGİN ECZANESİ
|26.10.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 47 35
|Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa
GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ
|26.10.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 68 20
|İsmet İnönü Bulvarı No: 145, Güder Apt. No: 5, Birleşmiş Milletler karşısı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
CAMCIOĞLU ECZANESİ
|26.10.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 24 57
|Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
|26.10.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0542) 872 69 74
|Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ
NALAN ECZANESİ
|26.10.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 22:00
|(0392) 371 40 06
|Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
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