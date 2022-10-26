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Nöbetçi Eczaneler (26 Ekim 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (26 Ekim 2022)
Nöbetçi Eczaneler (26 Ekim 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ÇAĞANSOY ECZANESİ

 26.10.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 67 66
 Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi NO:4 Yenikent Gönyeli

 

ÇAĞLAYAN ECZANESİ

 26.10.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 61 81
 İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa

 

DİLEK ECZANESİ

 26.10.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 18 67
 Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Yenişehir Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

ARDA ÇELİK ECZANESİ

 26.10.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 20 69
 Bellapais Yolu Zafer Cad. Bedel Plaza N0:4-5 Girne

 

EMİN ECZANESİ

 26.10.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0533) 870 19 46
 Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

 

SHİMA ECZANESİ

 26.10.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0548) 822 02 72
 Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.

 

MAĞUSA BÖLGESİ

ERGİN ECZANESİ

 26.10.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 47 35
 Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa

 

GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ

 26.10.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 68 20
 İsmet İnönü Bulvarı No: 145, Güder Apt. No: 5, Birleşmiş Milletler karşısı, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

CAMCIOĞLU ECZANESİ

 26.10.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 24 57
 Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

 26.10.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0542) 872 69 74
 Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

NALAN ECZANESİ

 26.10.2022 (Çarşamba)
 08:00 - 22:00
 (0392) 371 40 06
 Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
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